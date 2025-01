Panasonic ha presentato la sua nuova punta di diamante nel campo dei TV OLED: si tratta della gamma Z95B, in arrivo nei tagli da 55, 65 e 77 pollici con lo scopo di dettare nuovi standard nella tecnologia di visualizzazione e audio. Scopriamo insieme i miglioramenti adottati e cosa sono in grado di fare le nuove smart TV del marchio.

Panasonic presenta la serie Z95B con Fire TV integrata

Il CES 2025 è stato teatro di tantissime novità intriganti, e tra queste non possiamo non citare Panasonic con il suo Z95B, un nuovo modello premium OLED con Fire TV integrata e pensato per offrire luminosità e un sistema audio senza compromessi. La serie si caratterizza per un design posteriore completamente piatto, con l’utilizzo di tessuti premium, studiato per risultare integrabile in qualsiasi ambiente domestico. Dettagli come le coperture dei terminali removibili, il piedistallo girevole (sui modelli da 55 e 65″) e la ridotta profondità per il montaggio a parete contribuiscono a mantenere un look minimalista ed elegante.

La nuova serie è dotata di un rivoluzionario pannello Primary RGB Tandem, abbinato al sistema di raffreddamento ThermalFlow: la combinazione dei due garantisce luminosità e contrasto senza precedenti, ma anche un’ampia profondità cromatica. A disposizione pure la modalità Prime Video Calibrated Mode, la calibrazione Calman e il supporto ISFccc, per una migliore fedeltà cromatica.

Il pannello di ultima generazione presenta una struttura di emissione a quattro strati che migliora del 40% l’efficienza luminosa, per immagini ancora più ricche e realistiche. Il già citato sistema ThermalFlow, sviluppato dalla stessa Panasonic, ottimizza l’efficienza nella dissipazione del calore. A tal proposito, il telaio è stato completamente riprogettato ispirandosi alle tecniche aerodinamiche utilizzate nel design delle auto da corsa, così da migliorare il flusso d’aria.

La serie Z95B dispone del processore HCX Pro AI MK II, con supporto al 4K Remaster Engine e con la compatibilità con Dolby Vision fino a 144 Hz: la TV combina AI e modelli matematici per ottenere immagini nitide e naturali e una riduzione del rumore quando si guardano contenuti in streaming. Presente il supporto a Dolby Vision IQ con Precision Detail, una funzione che estrae il massimo dai contenuti Dolby Vision attraverso l’aggiunta di maggiore texture e profondità alle immagini. Lavora in combinazione coi sensori di luce ambientale per regolare l’immagine sullo schermo.

Panasonic ha riprogettato le unità degli altoparlanti e modificato la disposizione per ampliare il palcoscenico sonoro. La serie Z95B è dotata di Dolby Atmos e di un sistema audio 360 Soundscape Pro rinnovato e messo a punto da Technics: il sistema immersivo a 360 gradi ha un design unico e include nuovi altoparlanti rivestiti in tessuto. L’introduzione di altoparlanti line array, laterali e up-firing garantisce un suono più profondo, che va a riempire l’intero ambiente per un’esperienza audio ancora più immersiva. Il sistema multi-speaker sfrutta le tecnologie Space Tune e Sound Focus per ottimizzare il posizionamento del suono, e il nuovo potente woofer aumenta l’intensità dei bassi (da 20 a 30 W).

Grazie al sistema Fire TV le nuove smart TV Panasonic semplificano la fruizioni di contenuti in streaming e sono compatibili con Alexa per la gestione tramite comandi vocali. I nuovi modelli sono compatibili pure con Apple AirPlay e Apple Home per la trasmissione di film, musica, foto e non solo direttamente da iPhone, iPad o Mac; tramite Apple Home è possibile controllare il televisore tramite l’app Home o Siri per regolare il volume, cambiare ingressi e non solo.

La serie Z95B è dotata di una modalità Prime Video calibrata, progettata appositamente per ottimizzare la visione dei contenuti della nota piattaforma streaming: va a regolare parametri come luminosità, temperatura colore e fluidità del movimento, e, grazie ai sensori di luce integrati, a ottimizzare il tutto in base alle condizioni di illuminazione (con supporto a HDR e SDR). Per la prima volta su questo tipo di prodotto, la serie propone un ritorno alla calibrazione Calman e il supporto ISFccc, per regolazioni precise della fedeltà cromatica. Da spenti, i TV OLED si possono trasformare in display dinamici grazie alla funzione Fire TV Ambient Experience, mostrando foto personali, calendari e widget Alexa personalizzabili.

In Europa, la serie viene proposta con un sistema operativo con funzionalità premium esclusive a marchio Panasonic: troviamo ad esempio Penta Tuner, che supporta TV satellitare e terrestre, via cavo, IPTV e TV-to-IP per un accesso flessibile ai contenuti televisivi in qualsiasi stanza, ma anche Registrazione USB e la gestione avanzata dei canali.

E per quanto riguarda il gaming? Panasonic non si è scordata dei videogiocatori e ha dotato le nuove smart TV OLED Z95B del supporto a AMD FreeSync Premium e NVIDIA G-SYNC con input lag ridotto (tra i più bassi del settore) e refresh rate adattivo. La nuova modalità True Game trasferisce tutte le caratteristiche di precisione del colore disponibili per il cinema al mondo del gaming, mentre la funzione HDR Tone Mapping fornisce l’espressione di colori source-oriented del dispositivo per gaming. La modalità True Game si può calibrare e visualizza il logo Calman Calibrated dopo la regolazione con il software di calibrazione del colore Calman di Portrait Displays.

Le nuove TV supportano un refresh rate fino a 144 Hz grazie al già citato processore HCX Pro AI MK II, e offrono modalità Game Mode Extreme, supporto a HDMI 2.1 e compatibilità con VRR fino a 144 Hz. A disposizione anche la Game Control Board per l’accesso rapido alle varie impostazioni di gioco.

Per il momento Panasonic non si è sbottonata parlando di prezzo o date di uscita: la nuova serie Z95B arriverà nel corso del 2025, probabilmente a prezzi di vendita non proprio “popolari”.