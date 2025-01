Tra le aziende che hanno preso parte al CES 2025 di Las Vegas troviamo anche Aptera, che ha sfruttato la manifestazione per presentare ufficialmente un nuovo veicolo elettrico a energia solare.

Questo veicolo, al momento in fase di prototipo, può vantare un design curato sin nei minimi particolari, ciò grazie al supporto ottenuto dal team di Pininfarina e si caratterizza per la capacità di alimentarsi in parte grazie all’energia solare (sulla sua scocca sono integrati appositi pannelli).

Aptera al CES 2025 di Las Vegas con un nuovo prototipo

Dotato di un design a tre ruote, il nuovo prototipo di Aptera può contare su 700 W di celle solari integrate, un quantitativo che a dire del produttore è sufficiente per garantire alla maggior parte di utenti di guidare tutto il giorno senza la necessità di ricaricare il veicolo.

Le celle per la ricarica solare possono garantire fino a circa 60 Km al giorno di autonomia mentre con una ricarica “classica” è possibile arrivare a 600 Km.

Aptera ci ha tenuto a mettere in evidenza l’importanza della partnership con Pininfarina, grazie alla quale l’azienda ha avuto la possibilità di avere accesso alla galleria del vento di Torino, ove ha potuto perfezionare il suo design “per ottenere uno dei coefficienti di resistenza più bassi di qualsiasi veicolo passeggeri di produzione”, tanto da avere raggiunto un nuovo standard per l’efficienza energetica nel settore delle auto.

A questo punto Aptera deve affrontare l’ostacolo principale, ossia reperire i finanziamenti necessari per riuscire ad avviare la produzione del suo prototipo, operazione che in passato ha già complicato i progetti di tale azienda. Sarà interessante scoprire se stavolta il risultato sarà diverso.