Da Nintendo non ci sono conferme ufficiali sulla Switch di seconda generazione e l’unica informazione certa è che la prossima console sarà retrocompatibile. Per il resto stiamo assistendo da settimane a rincorrersi di indiscrezioni sia sulle caratteristiche tecniche, con indizi sulle dimensioni e foto della scheda madre, che sulla possibile data di lancio. In attesa di maggiori conferme, sono stati pubblicati dei render ad alta risoluzione e un breve video che ci permettono di immaginare come potrebbe essere la prossima Nintendo Switch 2.

Le anticipazioni del design della Nintendo Switch 2

Dai render e dal video pubblicati si possono notare diversi aspetti interessanti sul design della prossima console portatile di Nintendo. Sulla parte posteriore della Switch 2, infatti, potrebbero essere collocati il pulsante di accensione e quelli per il controllo del volume e lo slot per inserire le schede di gioco. È presente anche un ingresso audio da 3,5 mm e, subito accanto, quello USB Type-C che dovrebbe essere destinato a caricare il dispositivo. Si intuisce inoltre la presenza di un sensore, probabilmente destinato alla regolazione della luminosità.

Nella parte inferiore, invece, c’è il dock centrale con due aperture, probabilmente corrispondenti agli altoparlanti. Sul retro c’è il supporto con un cavalletto a forma di ‘U’, che dovrebbe garantire una maggiore stabilità rispetto ai modelli precedenti.

Piccole modifiche per quel che riguarda i Joy-Con che, oltre a essere leggermente più grandi, non presentano grandi novità. Solamente il controller destro sembra avere un nuovo pulsante posto sopra quello Home. Sul retro, accanto ai pulsanti “ZL” e “ZR” ci sono nuovi “trigger” che probabilmente serviranno per rimuovere i Joy-Con dalla console.

Le dimensioni maggiorate della console

Novità più significative arrivano invece dal punto di vista dimensionale. La Nintendo Switch 2, infatti, così come mostrata da queste indiscrezioni dovrebbe presentare diverse differenze rispetto alle versioni attuali della console. Le dimensioni complessive sono aumentate: il modello OLED misurava 241 x 102 x 14 mm, mentre la nuova console potrebbe arrivare a 271 x 116,4 x 31,4 mm.

Anche lo schermo è ampliato passando da 7” a 8,4”, offrendo un’esperienza visiva più coinvolgente. Anche i Joy-Con sono stati ridisegnati, aumentando in dimensioni da 102 x 35,9 x 28,4 mm a 116,4 x 40,8 x 31,4 mm, suggerendo una presa più ergonomica. In sintesi queste le principali novità che potrebbero caratterizzare la nuova Nintendo Switch 2: