Chi sperava nel lancio di Nintendo Switch 2 in tempo per questo Natale, magari per farsi un bel regalo, è rimasto deluso ma pare che l’attesa per la nuova generazione della popolare console gaming di Nintendo non sia destinata a protrarsi molto a lungo.

Almeno ciò è quanto emerge dalle ultime indiscrezioni, secondo cui Nintendo avrebbe in programma di lanciare il suo nuovo dispositivo entro la fine di marzo.

Quando potrebbe arrivare Nintendo Switch 2

Nelle ultime settimane in Rete si sono susseguite le indiscrezioni sulla nuova generazione della console gaming di Nintendo, secondo le quali il produttore avrebbe deciso di non rivoluzionare il design rispetto al precedente modello, apportando soltanto qualche piccola modifica.

In sostanza, l’idea di Nintendo sarebbe quella di puntare su una sorta di continuità rispetto al passato, tanto che sarebbe prevista anche la totale retrocompatibilità.

Ebbene, a dire di una fonte che ha preferito rimanere anonima, Nintendo Switch 2 dovrebbe essere lanciata ufficialmente il 28 marzo 2025, giorno nel quale dovrebbero fare il loro esordio anche vari accessori pensati per tale nuova console, sia quelli realizzati dalla stessa Nintendo che quelli prodotti da altre aziende.

Nel caso in cui Nintendo dovesse seguire la medesima politica di lancio della precedente generazione, entro qualche settimana dovrebbe aver luogo la presentazione ufficiale (probabilmente già nel corso del prossimo mese), magari con l’annuncio anche dei primi nuovi giochi che saranno disponibili al day one con questa console.

Sarà interessante scoprire in quale fascia di prezzo si andrà a posizionare la nuova console gaming di Nintendo, trattandosi di un aspetto di fondamentale importanza per un suo eventuale successo, anche tenuto conto di quanto competitivo sia divenuto il settore.

