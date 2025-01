Le fughe di notizie relative a Nintendo Switch 2 ormai sono all’ordine del giorno e l’ultima riguarda l’hardware dell’attesa nuova console del colosso giapponese.

Sono infatti emerse sul Web alcune foto della presunta scheda madre della Switch 2, le quali rivelano quanto potrebbe essere potente.

Su Reddit stanno circolando delle foto di quella che dovrebbe essere la scheda madre di Nintendo Switch 2. Le immagini permettono di scorgere il SoC e i moduli di memoria installati.

Nintendo Switch 2 sarebbe potente quanto una PS4

Secondo le foto il cuore della Switch 2 è il chip NVIDIA, presumibilmente Tegra T239, e sebbene parte dell’etichettatura nell’immagine sia stata oscurata, le indicazioni rimanenti suggeriscono che si tratta di un chip prodotto da Samsung utilizzando il processo a 8 nm.

Nelle foto sono visibili anche due moduli di memoria SK Hynix da 6 GB LPDDR5, quindi la Switch 2 dovrebbe avere 12 GB di RAM, in linea con le precedenti voci di corridoio.

Attorno ai componenti si può vedere anche l’isolamento termico che dovrebbe garantire un migliore raffreddamento, ma non c’è uno slot per schede SD per espandere la memoria, quindi Nintendo potrebbe affidarsi al cloud.

I 12 GB di RAM sarebbero il triplo dell’attuale Nintendo Switch, mentre il processo a 8 nm è alquanto datato, ma del resto il colosso di Kyoto ha ribadito più volte che la nuova Switch non sarà una console di fascia alta.

A questo punto possiamo aspettarci che le prestazioni di Nintendo Switch 2 potrebbero collocarsi tra PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro.

In questi giorni è trapelata anche la presunta data di lancio di Nintendo Switch 2, quindi l’annuncio ufficiale dovrebbe essere molto vicino.