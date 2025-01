Prosegue a gonfie vele la collaborazione tra Nintendo e LEGO, che ha già visto l’arrivo sul mercato di numerosi set che hanno riscosso un enorme successo. Oltre ai tantissimi set dedicati all’universo di Super Mario, come questo spettacolare set o questo dedicato all’eterno nemico, le due compagnie hanno collaborato per portare in mattoncini il Nintendo Entertainment System, una delle console più iconiche della compagnia giapponese, tuttora in vendita e molto richiesta dai collezionisti LEGO.

Ora è la volta di un altro pezzo da 90, una delle console più vendute e più amate, la prima vera console portatile di massa. Parliamo ovviamente di Nintendo GameBoy, la console arrivata in Italia nel 1990 col suo schermo a cristalli liquidi in 4 tonalità di grigio/verde con la risoluzione (ottima per l’epoca) di 160 x 144 pixel.

Alimentata con semplici batterie stilo e dotata di uno slot in cui inserire le cartucce di gioco, la console ha venduto nelle sue tante incarnazioni (tra cui una con schermo a colori) quasi 120 milioni di unità negli anni. Ora, grazie alla collaborazione con il colosso danese LEGO, sta per tornare sugli scaffali di tutto il mondo, con un set che promette di far scendere qualche lacrima ai più nostalgici.

Per il momento le due compagnie si sono limitate a pubblicare un brevissimo teaser su Instagram nel quale si vede davvero pochissimo: un paio di tasti viola, l’iconico controller a croce e una sola data, ottobre 2025. in quell’occasione dunque sarà commercializzato un set che sarà sicuramente apprezzato da chi ha vissuto l’età d’oro delle console, ma anche da chi non vuole farsi sfuggire l’occasione per avere tra le mani un pozzo di storia.

Tutto questo mentre gli utenti si interrogano sui tempi di rilascio di Nintendo Switch 2, l’attesissima console di cui ancora non ci sono informazioni certe ma il cui lancio dovrebbe ormai essere dietro l’angolo.