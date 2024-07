Per celebrare al meglio la giornata inaugurale del Comic-Con 2024 di San Diego, il Gruppo LEGO ha annunciato un nuovo set che va ad espandere ulteriormente la linea LEGO Super Mario per adulti, introducendo uno dei personaggi più amati dai fan, il draghetto Yoshi.

In particolare il nuovo set LEGO Super Mario Super Mario World: Mario e Yoshi, rende omaggio al gioco in cui il simpatico personaggio ha fatto la sua prima apparizione, ovvero Super Mario World, titolo di punta di Super Nintendo, la console giapponese che ha spopolato tra la fine degli anni 80 e gli anni 90.

I designer hanno realizzato un set in 2D, composto da più strati per consentire di realizzare animazioni accattivanti, con i personaggi di Mario e Yoshi decisamente pixelato, soluzione tipica di quegli anni. Carl Merriam, Senior Designer della linea LEGO Super Mario, a spiegato:

“In questo modello, volevamo catturare l’originale animazione sprite (bidimensionale, ndr) di Super Mario World. Ciò significava ricreare la pixel art usando i mattoncini LEGO e quindi aggiungere un meccanismo per far correre Yoshi con Mario mascherato che cavalcava sulla sua schiena. E se ciò non fosse abbastanza divertente, abbiamo anche aggiunto un quadrante per far entrare e uscire la lingua di Yoshi, proprio come nel gioco!“