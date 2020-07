Se le immagini presenti in galleria su LEG NES (o LEGO Nintendo Entertainment System) vi stanno facendo strabuzzare gli occhi non preoccupatevi, è la normale reazione che milioni di persone hanno avuto in queste ore a seguito dell’annuncio ufficiale della console tutta da costruire in pieno stile anni ’80.

Un tuffo negli anni ’80 con Mario

Attesa al lancio il prossimo 1 agosto 2020 al prezzo di 229,99 euro su lego.com e solo l’anno prossimo in negozi specializzati, permetterà ad adulti e bambini di lanciarsi in un’avventura che fonde sapientemente un prodotto così iconico come Nintendo NES ai classifici mattoncini LEGO. Il NES Building Kit comprende un controller con cavo e spina di collegamento, un’apertura per le cassette con funzione di bloccaggio e una TV vintage da costruire con tanto di immagine di Mario a 8 bit su schermo a scorrimento.

Maarten Simons, Creative Lead di LEGO Nintendo Entertainment System – LEGO Group, festeggia l’annuncio di questo pezzo unico con la seguente dichiarazione: “molti adulti ricordano ancora con affetto la prima volta che hanno visto Mario saltare sul piccolo schermo, anche se la grafica era molto più semplice di quanto lo sia oggi. Con LEGO Nintendo Entertainment System, vogliamo che si lascino trasportare da quei ricordi, ricostruendo una delle console più amate di tutti i tempi, rivedere il Super Mario della loro infanzia e persino condividere l’esperienza di gioco degli anni ’80 con i propri figli“.

Il set comprende bene 2464 pezzi da montare ed è chiaro che diventerà presto il nuovo oggetto LEGO da possedere in casa da chi ama collezionare questo genere di prodotti, e da chi ha abbastanza anni sulle spalle da ricordare le incredibili emozioni offerte da Nintendo NES lungo interminabili ore incantati ad ammirare le immagini in movimento sui TV di una volta.