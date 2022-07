Il Gruppo LEGO ha annunciato oggi una novità che farà la gioia dei fan della serie LEGO Super Mario. Parliamo del set Il potente Bowser LEGO Super Mario, che ricostruisce in maniera fedele il Re dei Koopa. A differenza di tutti gli altri set dedicati all’universo dell’idraulico più famoso del mondo, il nuovo set dedicato all’arcinemico è decisamente mastodontico, il più grande mai realizzato nella serie LEGO Super Mario.

Si tratta di un set composto da 2.807 pezzi, che consente di ricreare un modello completamente snodato e in grado di lanciare una palla di fuoco. Mentre gli altri set della serie sono pensati principalmente per i più piccoli, con gli starter set che permettono di impersonare Mario e Luigi nell’infinita lotta contro i cattivi, il set dedicato a Bowser fa parte della linea Adults Welcome, pensato per gli AFOL (Adults Fan of LEGO) che vogliono una sfida impegnativa e capace di riportarli indietro nel tempo. Ancora una volta gli ingegneri LEGO si sono superati, introducendo elementi innovativi per ricreare gli spuntoni della corazza di Bowser e renderlo il più realistico possibile. Oltre al lanciatore di palle di fuoco, il modello dispone di un pulsante per controllare i movimenti del collo e della testa e tutti gli arti, braccia, gambe e cosa, sono mobili, per replicare pose e mosse del Re dei Koopa.

Non manca però l’elemento interattivo, che permette ai possessori degli Starter Pack di sfidare Bowser per creare un’esperienza di gioco mai vista prima: attenzione però, perché Bowser, a differenza dei suoi scagnozzi, e ben armato e in grado di difendersi. Carl Merriam, Senior Designer della linea LEGO Super Mario, afferma:

” Bowser™ è il boss per eccellenza e siamo lieti di annunciare l’introduzione di questa versione oversize nella linea LEGO® Super Mario™ per adulti, per aggiungere un pizzico di sfida in più. Quando due anni fa abbiamo lanciato questa fortunata linea, è iniziato un viaggio che ci ha portato ad ampliare man mano i personaggi più iconici e riconoscibili dell’universo LEGO® Super Mario™. L’aggiunta di LEGO® Super Mario™ Il Potente Bowser™ è davvero un tuffo nel passato per molti fan adulti di LEGO. Sarà anche il grande capo, ma continua a suscitare una calda sensazione di nostalgia nel cuore degli appassionati di Super Mario di tutto il mondo. Così come sconfiggere Bowser è sempre stata la sfida finale nei giochi di Super Mario, qui sfidiamo i fan a costruire il Re dei Koopa con quasi 3.000 pezzi. Sappiamo che sono all’altezza del compito e che non vedranno l’ora di mettere le mani su questa grande novità.“

Il set Il Potente Bowser LEGO Super Mario sarà in vendita nei LEGO Store, su LEGO.com e nei migliori negozi di giocattoli a partire dal primo ottobre 2022 al prezzo di 269,99 euro.