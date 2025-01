Nelle scorse ore il team di HDMI Forum, l’ente che si occupa di gestire le specifiche per la connessione HDMI, ha annunciato la versione 2.2 di questo protocollo.

HDMI 2.2, questo il nome ufficiale del nuovo protocollo, va ad aumentare la larghezza di banda e mira a ridurre in modo notevole la latenza audio.

Le principali caratteristiche del protocollo HDMI 2.2

HDMI Forum ha sfruttato il CES 2025 di Las Vegas come vetrina per il lancio di questo nuovo protocollo, grazie al quale gli utenti finali potranno contare su più soluzioni in grado di soddisfare le diverse esigenze.

Grazie ad una larghezza di banda di 96 Gbps e alla tecnologia HDMI Fixed Rate Link, il protocollo HDMI 2.2 potrà offrire un notevole miglioramento per quanto riguarda la qualità di audio e video, per un’esperienza multimediale ottimale.

Grande soddisfazione è stata espressa da Chandlee Harrell, presidente di HDMI Forum, che ha ricordato che la mission di questo ente è quella di sviluppare specifiche per soddisfare la crescente domanda di capacità e caratteristiche ad alte prestazioni, aggiungendo che il nuovo protocollo sarà in grado di supportare il panorama in rapida evoluzione e i tanti prodotti che stanno rivoluzionando il settore della tecnologia.

Il protocollo HDMI 2.2 supporterà risoluzioni e frequenze di aggiornamento più elevate, fornendo più opzioni di alta qualità e nel complesso, grazie anche alla maggiore larghezza di banda, dovrebbe migliorare l’esperienza offerta dalle applicazioni virtuali, immersive e ad alta intensità di dati (anche in settori fondamentali come quello medico e quello commerciale).

La nuova specifica sarà disponibile per tutti gli utenti che usano HDMI 2.x, che saranno avvisati quando verrà rilasciata nel corso del primo semestre di quest’anno.