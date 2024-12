Dall’HDMI Forum, il gruppo che si occupa delle specifiche dello standard HDMI, arriva la notizia dell’imminente lancio di una nuova versione delle specifiche di questa popolare connettività.

L’appuntamento è fissato per il 6 gennaio 2025, giorno per il quale è stata organizzata una conferenza stampa per illustrare i vantaggi che la novità in questione porterà con sé.

A gennaio dovrebbe essere lanciato lo standard HDMI 2.2

Stando a quanto è stato anticipato, la nuova soluzione consentirà di poter fare affidamento su una più ampia gamma di risoluzioni e su frequenze di aggiornamento più elevate, il tutto attraverso l’utilizzo di un nuovo cavo.

Con grande probabilità la nuova specifica sarà HDMI 2.2, nome che peraltro appare anche nell’email che è stata diffusa dagli organizzatori della conferenza stampa.

Ricordiamo a tal proposito che risale al 2017 il lancio di HDMI 2.1, standard che nel corso degli anni ha ricevuto solo delle piccole revisioni (rappresentate da lettere, come ad esempio 2.1a) e che è in grado di supportare una larghezza di banda a 48 Gbps, risoluzioni fino a 10.240 x 4.320 pixel e frequenze di aggiornamento variabili fino a 120 Hz.

Stando alle indiscrezioni, con HDMI 2.2 potrebbe essere introdotto il supporto a risoluzioni più elevate e frame rate più alti senza la necessità di ricorrere alla tecnologia Display Stream Compression.

Il riferimento al nuovo cavo conferma che non tutti quelli già disponibili saranno in grado di supportare HDMI 2.2 anche se difficilmente verrà cambiata la porta e, pertanto, anche alcuni dei cavi già in circolazione potrebbero essere in grado di offrire agli utenti le nuove capacità.

Ad ogni modo, il prossimo mese ne sapremo di più.