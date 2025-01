Il gaming è uno dei grandi protagonisti del CES 2025, anche grazie a Lenovo Legion che ha annunciato diverse novità per il mercato. Sono in arrivo nuove console portatili Legion Go (ora anche con SteamOS) oltre a una nuova generazione di notebook da gaming, con la possibilità di sfruttare le nuove schede grafiche di NVIDIA. Spazio anche per monitor e altri prodotti che vanno ad ampliare la già nutrita gamma Lenovo. Vediamo tutte le novità:

Lenovo Legion Go, ora anche con SteamOS

Il CES 2025 è l’occasione per il lancio di Lenovo Legion Go S, la console portatile con Windows 11 che può contare su di un display da 8 pollici di diagonale e sull’esclusivo processore Lenovo Legion Go AMD Ryzen Z2 Go oppure sull’AMD Ryzen Z1 Extreme. Tra le specifiche tecniche c’è spazio per un massimo di 32 GB di memoria RAM oltre che per una batteria a 3 celle da 55,5 Whr. La console pesa appena 730 grammi ed è dotata di connettività Wi-Fi 6E e di due porte USB 4 oltre che di un lettore microSD.

Ad arricchire la gamma c’è anche la Lenovo Legion Go S Powered by SteamOS. Si tratta di una novità assoluta per il mondo del gaming. Per i videogiocatori c’è, quindi, una doppia scelta. Lenovo ha anche anticipato il prototipo di Lenovo Legion Go da 8,8 pollici con processore AMD Ryzen Z2 Extreme (con grafica RDNA 3.5) e fino a 32 GB di memoria RAM. Il modello in questione ha un display OLED PureSight da 8,8 pollici di diagonale, con refresh rate massimo di 144 Hz oltre a un massimo di 2 TB di SSD e una batteria da 74 Whr.

La nuova Lenovo Legion Go S sarà disponibile da gennaio 2025 con un prezzo di 629 euro. Per la versione SteamOS bisognerà attendere aprile 2025. I prezzi saranno comunicati successivamente.

Lenovo Legion: notebook da gaming con RTX 50

Il CES 2025 è anche l’occasione per un importante aggiornamento della gamma di notebook da gaming Lenovo Legion Pro che potranno contare, da subito, sulle nuove schede NVIDIA RTX Serie 50, fino alla top di gamma RTX 5090. La possibilità di sfruttare le nuove schede grafiche NVIDIA e il DLSS 4, per un ulteriore boost prestazionale, rappresenta la principale novità della gamma Lenovo Legion. Non si tratta dell’unica, però.

Al debutto, infatti, ci sono i nuovi modelli Lenovo Legion Pro 7i (16″, 10) e Lenovo Legion Pro 5i (16″, 10), che potranno sfruttare sui nuovi processori Intel, fino al Core Ultra 9 275HX, ed anche il Lenovo Legion Pro 5 (16″, 10), con possibilità di utilizzare i chip AMD, fino al Ryzen 9 9955HX.

Per il Pro 7i c’è anche la possibilità di sfruttare la tecnologia Legion Coldfront Vapor, per raggiungere 250 W di TDP. Per gli altri modelli c’è Coldfront Hyper, che permette di raggiungere un TDP di 200 W. Tra le specifiche c’è anche la possibilità di sfruttare display OLED da 16 pollici, con un refresh rate che può arrivare fino a 240 Hz, il supporto Wi-Fi 7, una dotazione di porte completa e una tastiera retroilluminata (per il 7i c’è la tastiera TruStrike con personalizzazione per ogni tasto).

Tra le novità di Lenovo c’è anche il Lenovo Legion 7i (16″, 10), con processori Intel Core Ultra 9 HX e la possibilità di arrivare fino alla RTX 5070, con un massimo di 145 W di TDP. La gamma si completa con Lenovo Legion 5i (15″, 10) e Lenovo Legion 5 (15″, 10), con Core Ultra 9 275 HX e Ryzen AI 7 350 rispettivamente e con la possibilità di sfruttare la RTX 5070.

C’è anche la nuova famiglia di computer desktop, con le serie Lenovo Legion Tower 7i (34L, 10), Lenovo Legion Tower 5i (30L, 10) e Lenovo Legion Tower 5 (30L, 10), abbinati ai processori desktop Intel Core Ultra 9 275HX e

AMD Ryzen 9 7950X3D. Da segnalare, però, che le tre nuove serie di computer desktop non avranno le RTX 50 ma utilizzeranno i modelli di generazione precedente (RTX 40).

La nuova gamma di notebook e computer desktop Legion sarà disponibile tra marzo e giugno 2025. La disponibilità effettiva dipenderà dalle versioni. Per i notebook, i prezzi partono da 1.199 euro e arriveranno a superare i 3.000 euro per le configurazioni più complete.

Ci sono anche i nuovi Lenovo LOQ

Lenovo ha annunciato anche l’arrivo dei nuovi notebook LOQ (pensati per la fascia bassa del mercato dei notebook da gaming). Le opzioni sono due: 15IRX10 e 15AHP10. A disposizione degli utenti ci saranno varie configurazioni, con la possibilità di arrivare fino ai processori Intel Core i7-14650HX e AMD Ryzen 7 260. Per quanto riguarda la scheda video, invece, i nuovi modelli potranno essere configurati con le RTX 50, fino alla 5070.

La gamma aggiornata di notebook LOQ sarà disponibile da marzo 2025, con prezzi a partire da 1.099 euro.

Le altre novità: tablet e monitor

Ad arricchire la gamma di prodotti da gaming di Lenovo Legion c’è il tablet Lenovo Legion Tab, con display da 8,8 pollici, SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 12 GB di RAM e 256 GB di storage UFS 4.0. Il tablet è disponibile da gennaio 2025, con un prezzo di 599 euro.

Da segnalare anche il nuovo Lenovo Legion Pro 34WD-10 Gaming Monitor, con pannello OLED curvo (800R) caratterizzato da una diagonale di 34 pollici, risoluzione WQHD, una frequenza di aggiornamento massima di 240 Hz e un tempo di risposta di 0,03 ms.

Il pannello integra l’algoritmo Anti-Burn-in e il sistema Lenovo TrueSplit, che permette di creare fino a 3 display virtuali. Il nuovo monitor arriverà sul mercato da aprile 2025, con prezzi da 1.299 euro. Da segnalare anche il Lenovo Legion R34w-30 Monitor, da 34 pollici con risoluzione WQHD e refresh rate di 180 Hz. Il monitor sarà disponibile da gennaio 2025, con un prezzo di 399 euro.

Tutte le novità Lenovo al CES 2025

Lenovo ha presentato diverse novità, tra notebook, PC, monitor e tablet, per la sua gamma in occasione dell’apertura del CES 2025. Per tutti i dettagli in merito vi rimandiamo all’articolo di approfondimento, qui di sotto.