C’è anche ASUS tra i protagonisti dell’edizione 2025 del CES. L’azienda ha aggiornato la sua gamma puntando, come anche altri brand, sull’intelligenza artificiale e su nuovi laptop e computer che andranno ad arricchire la già nutrita offerta di PC Copilot+, con sistema operativo Windows 11 e la possibilità di sfruttare funzioni IA.

ASUS porta al CES 2025 i nuovi Copilot+ PC con Snapdragon X

ASUS conferma la scelta di puntare forte su Qualcomm e sui chip Snapdragon, dopo il lancio dei primi modelli con Snapdragon X Plus e X Elite avvenuto la scorsa estate. Nonostante le vendite non certo straordinarie (anche per via di prezzi particolarmente elevati), i notebook con chip Snapdragon continuano a risultare un’opzione interessante e ASUS conferma di voler continuare a puntare su questo segmento di mercato, con l’obiettivo di offrire ottime prestazioni e un’autonomia al top del mercato.

Tra i prodotti annunciati da ASUS in occasione del CES 2025 c’è spazio per il nuovo ASUS Zenbook A14. Si tratta di un modello con cui ASUS punta a sfruttare appieno i vantaggi garantiti dai chip Qualcomm per PC Windows. Il notebook ha un display da 14 pollici e può contare su di una batteria da ben 70 Wh. In tutte le configurazioni, il modello pesa poco meno di 1 chilogrammo.

Zenbook A14 è configurabile con il nuovo Snapdragon X, il chip entry level della gamma di Qualcomm, oltre che con le versioni Plus ed Elite, già svelate poco più di 6 mesi fa. Tutte le versioni hanno una NPU che arriva fino a 45 TOPS. IL notebook avrà diverse versioni, con 16/32 GB di memoria RAM, fino a 1 TB di SSD e con display IPS oppure OLED (sempre in 16:10).

Il nuovo modello di ASUS arriverà sul mercato con prezzi da 1.099 euro. Bisognerà attendere le prossime settimane per avere un quadro completo su tutto il listino con le configurazioni disponibili in Italia e i relativi prezzi del nuovo notebook di ASUS. Il prezzo di partenza si riferisce, stando a quanto riporta il sito italiano di ASUS, alla variante con Snapdragon X1, 16 GB di RAM, 512 GB di SSD e un display OLED.

Ad arricchire la gamma ci sarà spazio anche per i nuovi Vivobook 14 e 16. Anche in questo caso, è prevista la possibilità di sfruttare i chip Snapdragon X, con la possibilità di sfruttare fino a 19,8 ore di autonomia e tutte le funzionalità IA dei Copilot+ PC. Non sono ancora stati comunicati, invece, i prezzi di lancio e le varie configurazioni di questi modelli, che completeranno l’offerta di laptop AI per l’utenza consumer.

Nuovi NUC e ExpertBook con Intel Core Ultra e Ryzen AI

ASUS non dimentica il settore dei mini PC con il lancio del nuovo Mini PC NUC 15 Pro, che arriverà anche in varianti Pro+ e Pro AI+. Queste soluzioni, come da tradizione della gamma NUC, saranno proposte in svariate configurazioni con la possibilità anche di poter sfruttare le potenzialità del processore Intel Core Ultra 9 (Serie 2), con un massimo di 96 GB di RAM e la possibilità di gestire fino a 4 display 4K.

Per il settore business, invece, ASUS ha annunciato il debutto dei nuovi ASUS ExpertBook B5 ed ExpertBook B3. Questi notebook arriveranno sul mercato in diverse configurazioni, con la possibilità di sfruttare i processori Intel Core Ultra (Serie 2) oltre che fino a 64 GB di memoria RAM e varie opzioni di storage. Ci saranno anche varianti 5G (per il B3) oltre a una serie di funzionalità, come ASUS Business Manager e ASUS Control Center, dedicate all’utenza aziendale.

Sempre per l’utenza business, inoltre, ASUS ha annunciato l’arrivo del nuovo ExpertCenter B900, primo desktop della famiglia a poter sfruttare i processori della serie Intel Core Ultra 200S. C’è anche ASUS ExpertCenter PN54, mini PC dotato di processore Ryzen AI 7 350 e di un chassis ultra-compatto da 0,5 litri oltre a sei porte USB, due porte LAN 2,5G e Wi-Fi 7.