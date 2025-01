Per quanto possa non essere uno dei primi nomi che vengono in mente quando si parla di cuffie, Audio-Technica ha presentato in occasione del CES 2025 di Las Vegas le nuove ATH-CKS50TW2, cuffie true wireless che promettono una straordinaria autonomia grazie anche ad un piccolo accorgimento.

Le nuove cuffie di Audio-Technica si agganciano magneticamente per spegnersi da sole

Come anticipato Audio-Technica ha presentato le nuove ATH-CKS50TW2, dotate di driver “ad alta definizione” da 9 millimetri, auricolari ibridi che combinano silicone duro e morbido, ricarica wireless e resistenza alla polvere e all’acqua.

La caratteristica più interessante delle cuffie in questione è però legata alla loro autonomia, l’azienda infatti dichiara dei valori di tutto rispetto, ovvero un totale di 65 ore di riproduzione con la cancellazione del rumore disattivata (25 ore dagli auricolari completamente carichi, più altre 40 ore dalla custodia di ricarica), mentre con ANC attivo si parla di 40 ore totali, 15 ore di autonomia dagli auricolari e 25 ore dalla custodia.

Audio-Technica ha inoltre implementato una nuova utile funzionalità che dovrebbe impedire il consumo della batteria anche quando si ripongono gli auricolari in tasca senza la custodia, si chiama “Magnetic Switch” e consente agli auricolari di unirsi tramite magneti, spegnendosi in maniera automatica.

Di seguito riportiamo le principali caratteristiche delle nuove ATH-CKS50TW2:

Tecnologia avanzata di cancellazione del rumore ibrida per una riduzione del rumore superiore

Il controllo dell’ambiente (eliminazione del rumore e ascolto passante) può essere utilizzato per la riproduzione di musica e per le chiamate

La migliore durata della batteria della categoria con fino a 25 ore di riproduzione continua con una carica completa (e fino a 40 ore aggiuntive disponibili dalla custodia di ricarica)

Una ricarica rapida di 5 minuti garantisce fino a 90 minuti di utilizzo

Tecnologia Magnetic Switch: gli auricolari si spengono quando vengono uniti tramite magneti integrati, contribuendo a preservare la carica

I driver proprietari da 9 mm offrono un audio nitido e completo con bassi potenti

Doppi microfoni MEMS (sistemi microelettromeccanici) ad alte prestazioni e tecnologia beamforming garantiscono una qualità delle chiamate cristallina

Compatibile con Bluetooth LE Audio e il suo efficiente codec LC3

La funzione di associazione multipoint consente di rimanere connessi a due dispositivi Bluetooth contemporaneamente

Compatibile con i caricabatterie wireless Qi (venduti separatamente)

La struttura ibrida dell’auricolare combina materiali in silicone duro e morbido per fornire una vestibilità sicura e confortevole con prestazioni audio superiori

L’app AT Connect ti offre un controllo aggiuntivo: attiva la modalità a bassa latenza, seleziona le funzioni di ambiente e i preset EQ, individua le cuffie smarrite e altro ancora

La modalità a bassa latenza migliora la sincronicità tra audio e video per uno streaming e un gioco fluidi

Il pulsante multifunzione personalizzabile consente un facile controllo della riproduzione musicale, del volume, delle chiamate, dell’assistente vocale e delle funzioni ambientali

La funzione Soundscape riproduce suoni rilassanti della natura, un rumore di mascheramento per aiutarti a concentrarti o suoni per la meditazione

Supporta Siri e Google Assistant

Altamente impermeabile e antipolvere (equivalente a IP55**)

Audio-Technica ha annunciato la disponibilità delle nuove cuffie ATH-CKS50TW2 tramite lo store ufficiale, al prezzo di 149 dollari.