Redmi ha appena presentato Redmi Book 14 (2025) e Redmi Book 16 (2025). I nuovi notebook sono identici ai modelli del 2024, con la differenza che sono dotati di CPU Intel Core 5 220H. Ecco le caratteristiche, la disponibilità e i prezzi dei nuovi prodotti.

Caratteristiche di Redmi Book 14 (2025) e Redmi Book 16 (2025)

Redmi Book 14 sfoggia uno schermo da 14 pollici 16:10 con risoluzione 2.880 x 1.800 pixel. Il pannello supporta una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, offre una luminosità di 400 nit e copre il 100% della gamma di colori sRGB.

Lo schermo da 16 pollici di Redmi Book 16 ha caratteristiche analoghe, ma con un aspetto leggermente diverso e una risoluzione di 2.560 x 1.600 pixel.

Entrambi i notebook includono fino a 32 GB di RAM LPDDR5X e fino a 1 TB di spazio per l’archiviazione su un’unità SSD PCIe 4.0.

La batteria di Redmi Book 14 è da 56 Wh, mentre quella di Redmi Book 16 è da 72 Wh, tuttavia entrambi i modelli supportano la ricarica rapida da 100 W con un adattatore GaN.

In termini di connettività i nuovi notebook Redmi sono muniti di una porta USB-C 3.2 Gen 2 per dati e ricarica, una porta HDMI 2.1 per display esterni, due porte USB-A 3.2 Gen 1, una porta USB-A 2.0 e un jack audio da 3,5 mm, inoltre supportano Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2.

Altre caratteristiche comuni includono il supporto Dolby Vision e Dolby Atmos, una fotocamera frontale con risoluzione 1080p, raffreddamento a doppia ventola e Windows 11.

L’azienda afferma che nonostante la capacità della batteria sia rimasta la stessa, l’autonomia è migliorata del 15,6% grazie all’intelligenza artificiale supportata dal chip Intel.

Disponibilità e prezzi di Redmi Book 14 (2025) e Redmi Book 16 (2025)

Redmi Book 14 (2025) e Redmi Book 16 (2025) debuttano nel mercato cinese ai seguenti prezzi:

Redmi Book 14 (2025) 16+512 prezzo 4.599 Yuan (circa 611 euro)

Redmi Book 14 (2025) 16+1 TB prezzo 4.899 Yuan (circa 650 euro)

Redmi Book 14 (2025) 32+1 TB prezzo 5.199 Yuan (circa 690 euro)

Redmi Book 16 (2025) 16+512 prezzo 4.799 Yuan (circa 637 euro)

Redmi Book 16 (2025) 16+1 TB prezzo 5.099 Yuan (circa 677 euro)

Redmi Book 16 (2025) 32+1 TB prezzo 5.399 Yuan (circa 717 euro)

Al momento non sappiamo se Xiaomi abbia intenzione di lanciare questi notebook anche in altri mercati, ma un lancio globale sembra improbabile.