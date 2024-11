Il 2025 si aprirà con l’importante appuntamento del CES di Las Vegas, in programma dal 7 all’11 gennaio e tra i colossi del mondo tecnologico che prenderanno parte all’evento vi è anche ZEISS.

Nelle scorse ore ZEISS ha annunciato di avere ottenuto l’ambito riconoscimento del CES Innovation Awards 2025 in due categorie per la tecnologia Holographic Transparent Camera.

Così come suggerisce il suo nome, si tratta di una soluzione studiata per rendere la fotocamera trasparente e integrarla meglio in un’ampia gamma di prodotti.

ZEISS pronta a lanciare una nuova tecnologia

La tecnologia di ZEISS è stata premiata con il titolo di Best of Innovation nella categoria Vehicle Tech & Advanced Mobility e con il titolo CES Innovation Awards 2025 Honoree nella categoria Smart Home.

Il popolare produttore ha sfruttato l’occasione per confermare che sarà presente con un proprio stand all’evento di Las Vegas, in occasione del quale mostrerà non soltanto la tecnologia Holographic Transparent Camera ma anche le ultime novità dell’azienda nei vari settori di cui si occupa.

Grande soddisfazione è stata espressa da Roman Kleindienst, responsabile di ZEISS Microoptics, il quale ha voluto sottolineare come questi premi riconoscano che uno degli obiettivi della celebre azienda è quello di sviluppare tecnologie orientate all’utente, capaci di offrire un utile valore aggiunto e rendere la vita di tutti i giorni più semplice.

A dire di ZEISS, la tecnologia Holographic Transparent Camera può essere integrata quasi al 100% in modo trasparente in un’ampia varietà di device, consentendo la completa eliminazione delle strutture delle lenti visibili nelle superfici e negli alloggiamenti e permettendo opzioni di design completamente nuove.

Basata sulla tecnologia multifunzionale smart glass di ZEISS, questa nuova soluzione può anche essere combinata in modo invisibile con la tecnologia dei sensori di riconoscimento ottico all’avanguardia (come i sistemi di assistenza alla guida, i controlli basati su gesture, le applicazioni di realtà aumentata o le fotocamere integrate nello schermo).

Appuntamento al CES 2025 di Las Vegas per saperne di più.