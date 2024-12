Samsung Electronics ha annunciato nelle scorse ore che implementerà la sua avanzata tecnologia di schermi su una gamma più ampia di elettrodomestici, portando così avanti la realizzazione del suo progetto “Screens Everywhere”.

Quest’anno la gamma di prodotti smart home di Samsung si è arricchita di un frigorifero con schermo AI Home da 9 pollici e di un forno con un pannello da 7 pollici. Nel 2025 questo trend proseguirà anche nei prodotti dedicati alla lavanderia.

Samsung scalda i motori per il CES 2025 con nuovi prodotti smart home

In occasione del CES 2025 di Las Vegas il colosso coreano presenterà la sua nuova famiglia di prodotti smart, che comprenderà non soltanto il frigorifero Bespoke Refrigerator con AI Home da 9 pollici e il forno Bespoke Wall Oven con schermo da 7 pollici ma anche Bespoke AI Laundry Combo e Bespoke AI Washer and Dryer, entrambi con display da 7 pollici.

L’obiettivo di Samsung è quello di diversificare i vari prodotti destinati al segmento smart home con schermi di varie dimensioni, consentendo così agli utenti di poter scegliere la soluzione più adatta alle proprie esigenze, il tutto con la possibilità gestire gli elettrodomestici vocalmente con l’assistente Bixby.

Attraverso gli schermi gli utenti possono visualizzare informazioni sulle loro attività (come ad esempio la temperatura interna o il ciclo di lavaggio attivo) e sfruttare la funzione Map View, il tutto senza dimenticarsi delle opzioni pensate per l’intrattenimento (come la navigazione su Internet) e la gestione degli altri dispositivi smart home (come il condizionatore d’aria e l’aspirapolvere robot).

Negli ultimi anni il settore smart home ha acquistato una crescente importanza e il colosso coreano non ha alcuna intenzione di farsi trovare impreparato.