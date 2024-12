Tesla ha presentato il robotaxi Cybercab a ottobre durante l’evento We Robot tenutosi a Los Angeles. Si tratta di un veicolo a guida autonoma senza volante né pedali, tuttavia il robotaxi può essere controllato dagli umani, anche tramite un controller Xbox a quanto pare.

Il taxi biposto di Elon Musk sarà esposto al Petersen Automotive Museum fino al 2 gennaio e sui social stanno già circolando i video per un dettaglio intrigante.

Il Cybercab è stato ripreso con un conducente umano a bordo nonostante non ci sia alcun volante e sebbene non si veda nel video condiviso su Instagram, gira voce che l’operatore abbia utilizzato un controller cablato per manovrare il veicolo all’interno del museo.

Tesla Cybercab guidabile con un controller Xbox?

A quanto si dice il joypad utilizzato assomiglierebbe a un controller di gioco Xbox e sarebbe stato connesso tramite un cavo al computer di bordo, tuttavia si vocifera che il Cybercab possa anche essere controllato in modalità wireless dall’esterno dell’auto.

Questo avrebbe senso, anche se sarebbe più utile che potesse essere controllato a distanza via etere, visto che sarebbe poco pratico avere qualcuno sul posto ogni volta che un’auto senza conducente si blocca.

Inoltre il robotaxi è ancora in fase sperimentale, quindi è plausibile che sia ancora necessario che un conducente in carne e ossa possa controllarlo manualmente.

Per la prima volta il robotaxi di Tesla è stato ripreso senza copriruota rivelando dettagli come le pinze dei freni, con quelli montati sull’asse posteriore di colore rosso corsa, tuttavia non è detto che siano dettagli definitivi.

Finora Tesla non ha nemmeno iniziato a testare il Cybercab su strade pubbliche, ma si prevede che ciò accadrà tra non molto, probabilmente nel primo trimestre del 2025.