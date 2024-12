Oltre alle auto elettriche, Tesla produce anche alcuni dispositivi per l’energia solare come le batterie di accumulo, di cui Tesla Powerwall 3 è l’ultima generazione, appena arrivata anche sul nostro mercato. Si tratta di una “batteria domestica” con inverter che consente di accumulare energia e di renderla disponibile quando serve, un sistema completo, pronto all’uso e integrabile anche negli impianti fotovoltaici già funzionanti.

Le caratteristiche tecniche di Tesla Powerwall 3

Annunciata a settembre 2023, Tesla Powerwall 3 è una batteria di accumulo con inverter solare, un sistema completo che permette di accumulare l’energia extra proveniente dall’impianto fotovoltaico o dalla rete e di utilizzarla quando necessario: di notte, in caso di blackout o nei momenti di maggior consumo, per esempio di sera mentre oltre ad alimentare l’intera abitazione serve energia per ricaricare l’auto elettrica.

Rispetto alla generazione precedente, Tesla Powerwall 3 è molto più potente, fino a 11,04 kW di erogazione continua contro i 5 kW di Powerwall 2, mentre non cambia fra le due la capacità, di 13,5 kWh. L’inverter solare integrato, assente nell’antecedente, ha una efficienza di conversione del 97,5%, un valore molto elevato.

Per quanto riguarda invece le dimensioni, è alta 110,5 cm, larga 60,9 cm e profonda 19,3 cm; pesa 130 kg. L’intervallo di temperatura dichiarato da Tesla va da -20° C a +50° C, ragion per cui è possibile installarla senza problemi sia in ambienti chiusi che all’esterno. Da segnalare anche la garanzia del produttore di resistenza alla polvere e alla pioggia, anche in caso di alluvioni con acqua alta fino a 60 centimetri.

Come gli altri modelli, anche Tesla Powerwall 3 si gestisce tramite l’app dedicata che permette di regolare varie impostazioni e di scegliere, ad esempio, di effettuare la ricarica solo con l’energia prodotta in eccesso dal proprio impianto fotovoltaico.

Oltre a Carica con fotovoltaico, opzione che consente di attivare la ricarica di un’auto Tesla solo quando l’impianto fotovoltaico produce energia in eccesso, è interessante anche la funzione Scudo Tempesta che, potendosi connettere ai servizi meteorologici, quando sono previsti dei temporali carica automaticamente la batteria al 100% da qualsiasi fonte disponibile per poter fornire sufficiente energia utile in caso di blackout.

Prezzi e disponibilità di Tesla Powerwall 3

Tesla Powerwall 3 costa 6.900 euro più IVA, a cui vanno aggiunti anche i costi del gateway (l’EPS, un dispositivo che si attiva in caso di mancanza di energia elettrica, che costa 820 euro più IVA) e dell’intervento di installazione (un installatore certificato Tesla). È possibile ordinarne fino a 3 insieme, batterie di accumulo acquistabili direttamente sul sito web di Tesla: questa è la pagina dalla quale richiedere un preventivo.