Elon Musk ha sorpreso ancora una volta il pubblico con un annuncio che promette di rivoluzionare il trasporto urbano: la presentazione ufficiale del Cybercab, il nuovo robotaxi di Tesla. Durante l’evento We Robot tenutosi a Los Angeles, il CEO di Tesla non solo ha svelato il tanto atteso veicolo a guida autonoma, ma ha anche anticipato altre novità, come il Robovan, un pulmino senza conducente. Vediamo i dettagli e le prime immagini direttamente dall’evento di presentazione.

Cybercab, il robotaxi: in arrivo nel 2026

Il protagonista principale dell’evento è stato il Cybercab, che sarà disponibile sul mercato “prima del 2027”, come dichiarato dallo stesso Musk. Il veicolo, progettato per offrire un’esperienza di trasporto completamente autonoma, è stato presentato con una serie di test drive all’interno dei Warner Bros Studios, dove i presenti hanno potuto provare di persona le potenzialità della guida senza conducente. Ecco uno dei primi video emersi online:

Secondo Musk, il Cybercab rappresenta una vera rivoluzione: “Una volta che non dovrete più guidare, potrete dormire, guardare un film o lavorare”, ha affermato, sottolineando l’enorme impatto che questo tipo di veicoli avrà sulla quotidianità delle persone. L’auto sarà equipaggiata con il sistema Full Self Driving (FSD) di Tesla, che sfrutta intelligenza artificiale e telecamere per garantire una guida autonoma sicura. Su questo punto, Musk ha spiegato che la tecnologia non necessita di radar o Lidar, anche se alcuni esperti sono scettici, soprattutto in condizioni di visibilità ridotta. Tuttavia, Musk si è detto convinto che il volume di dati raccolto dalle attuali auto Tesla permetterà di garantire una guida sicura con l’uso delle sole telecamere.

Come potete osservare dalle foto e dal video il Cybercab ha un design ispirato al Cybertruck ma con linee più morbide e ovviamente dimensioni più contenute. Ha solo due posti con un Tablet centrale, nessun volante né pedali. Le portiere invece si aprono tipo ali di gabbiani.

Cybercab: prezzo accessibile e una ricarica a induzione

Uno degli aspetti più sorprendenti riguarda il prezzo del Cybercab, che Musk ha promesso sarà inferiore ai 30.000 dollari. Questo renderebbe il robotaxi accessibile a una vasta platea di utenti, con un costo operativo di soli 0,20 dollari per miglio (circa 0,12 euro per km), ben cinque volte inferiore rispetto ai costi del trasporto pubblico attuale.

Inoltre, il Cybercab sarà dotato esclusivamente di ricarica a induzione, eliminando la necessità di una porta di ricarica tradizionale. I veicoli potranno fermarsi presso stazioni dedicate per essere puliti e sanificati dopo ogni corsa, garantendo così un ambiente sicuro e igienico per i passeggeri.

Robovan: la nuova frontiera del trasporto di gruppo

Oltre al Cybercab, Musk ha introdotto il Robovan, un veicolo a guida autonoma pensato per il trasporto di gruppi numerosi. Con un design ispirato agli anni ’50, il Robovan potrà ospitare fino a 20 persone e sarà dotato di interni accoglienti con divanetti e poltroncine. Il costo operativo per questo veicolo sarà ancora più basso, offrendo un’alternativa economica e sostenibile per il trasporto di massa.

Non solo Cybercab e Cybervan, gli altri annunci di Tesla

Una prima novità interessante sollevata da Musk riguarda nuove opportunità economiche per i proprietari di auto Tesla. Con il lancio del Cybercab e il perfezionamento della tecnologia FSD, chi possiede una Tesla potrà offrire un servizio di trasporto senza conducente durante i periodi in cui non utilizza il proprio veicolo, generando così nuove fonti di reddito. Questo servizio sarà attivabile anche sui modelli già esistenti come la Model 3, la Model Y e il Cybertruck.

Optimus: il robot al servizio dell’uomo

Non poteva mancare poi l’elemento “robotico” della serata. Musk ha infatti presentato Optimus, il robot umanoide sviluppato da Tesla. Durante l’evento, un gruppo di Optimus ha interagito con il pubblico, dimostrando le sue capacità avanzate. “Se volete provare il Cybercab, andate fuori per i test drive. Se volete qualcosa da bere, ci sono degli Optimus pronti a servirvi”, ha detto Musk. Questi robot, secondo il CEO di Tesla, rappresentano il futuro dell’automazione domestica e industriale, sfruttando la stessa tecnologia utilizzata nei veicoli Tesla.

Il futuro della mobilità urbana secondo Musk

Elon Musk ha immaginato un futuro in cui veicoli come il Cybercab e il Robovan non solo ridurranno la necessità di parcheggi, ma trasformeranno le nostre città, sostituendo i grandi spazi dedicati alle auto con aree verdi. La visione di Musk è chiara: meno traffico, meno inquinamento e più sostenibilità, grazie a veicoli che si muovono autonomamente e a costi ridotti.

Ma come sempre, con Musk, i dubbi rimangono. Sarà davvero possibile vedere il Cybercab su strada entro i prossimi tre anni? E le normative permetteranno l’adozione di massa di questi veicoli? Solo il tempo ce lo dirà logicamente ma le premesse ci sono tutte.