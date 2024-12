Da Mark Gurman, il popolare giornalista di Bloomberg ed esperto conoscitore di Apple, nelle scorse ore sono arrivati nuovi interessanti dettagli su quelli che sarebbero i programmi del colosso di Cupertino per quanto riguarda la terza generazione di Apple Watch Ultra.

A dire del giornalista, infatti, Apple Watch Ultra 3 potrebbe arricchirsi di una nuova funzionalità che potrebbe essere potenzialmente in grado di salvare la vita degli utenti.

Svelata una delle chicche di Apple Watch Ultra 3

Con Apple Watch Ultra 3 potrebbe essere introdotta la possibilità di inviare messaggi di testo via satellite, una novità per quanto riguarda gli smarwatch del colosso di Cupertino e la scelta di farla esordire proprio su un modello Ultra sarebbe giustificata dalla notevole autonomia garantita dalla batteria di questi device.

Così come avviene sui nuovi iPhone, la connettività satellitare includerà la possibilità per gli utenti di inviare messaggi di testo quando si è disconnessi dalla connettività Wi-Fi o cellulare e ciò potrebbe rivelarsi molto comodo ad esempio nel caso in cui si dovesse essere con lo smarwatch senza il telefono in un posto privo di copertura.

Sempre secondo Gurman, il colosso di Cupertino avrebbe deciso di sostituire il modem Intel su Apple Watch con quello di MediaTek, passando dalla connettività LTE a quella 5G.

Ricordiamo che il team di Apple continua a lavorare anche su altre importanti e attese nuove funzionalità, come la capacità per lo smartwatch di rilevare la pressione sanguigna (in modo da individuare i segnali di ipertensione senza fornire letture specifiche) e di offrire il monitoraggio non invasivo della glicemia, novità per le quali Gurman ritiene che ci sarà da avere ancora pazienza.