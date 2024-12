A poche ore di distanza dalla pubblicazione di un video che mette in mostra un mockup della Nintendo Switch 2, emergono nuovi dettagli sulla prossima generazione dell’amatissima console ibrida della giapponese Nintendo.

Questa volta il merito è di Dbrand, nota azienda canadese che produce e vende skin personalizzate, case e cover per dispositivi elettronici come smartphone, laptop e console, che ha recentemente pubblicato il teaser del proprio case per l’attesa Switch di nuova generazione.

Nintendo Switch 2: il case targato Dbrand è già “pronto”

Come anticipato in apertura, Dbrand ha recentemente aggiunto al proprio portale una pagina dedicata al teaser del proprio case per Nintendo Switch 2: atteso nel 2025 e chiamato SWITCH 2 KILLSWITCH, il case ci viene mostrato “in movimento” all’interno di un video teaser di 7 secondi (lo abbiamo condiviso poco sotto).

Sulla pagina non vengono fornite altre informazioni dall’azienda canadese ma il solo video ci permette già di notare qualche differenza di rilievo rispetto alle Switch e Switch OLED: Nintendo Switch 2 sembra più grande e presenta un nuovo pulsante quadrato sotto al pulsante home (nel Joy-Con destro, quello rosso).

Sebbene si tratti di informazioni riprese già in precedenti indiscrezioni, il fatto che di mezzo ci sia Dbrand, la cui strategia di marketing “aggressiva” porta spesso a problemi con le aziende che producono dispositivi (e Nintendo sembra essere uno dei bersagli preferiti), può aggiungere un livello di autorevolezza nella verosimiglianza di quanto mostrato con quello che sarà il dispositivo reale.

Il case è basato sulla scansione 3D dell’hardware reale

A ulteriore conferma della bontà del teaser realizzato dall’azienda canadese, i colleghi di TheVerge hanno addirittura contattato il CEO di Dbrand, Adam Ijaz, per chiedere ulteriori conferme sulla fonte che ha permesso di realizzare questo mockup.

Stando a quanto dichiarato, Dbrand è in possesso di informazioni accurate circa le dimensioni e alcune caratteristiche della Nintendo Switch 2, ottenute da una scansione 3D dell’hardware reale della console.

Le dimensioni della Nintendo Switch 2, secondo Dbrand: Larghezza complessiva: 270 mm (242 mm per Switch OLED)

(242 mm per Switch OLED) Altezza: 116 mm (102 mm per Switch OLED)

(102 mm per Switch OLED) Spessore: 14 mm (13,9 mm per Switch OLED)

(13,9 mm per Switch OLED) Larghezza della sola console: 200 mm

Dimensioni display: 8 pollici

Larghezza supporto posteriore: 180 mm



Altezza supporto posteriore: 55 mm

Altezza stick analogici: 6,27 mm

Sporgenza pulsanti direzionali: 1,57 mm

Estensione grilletti posteriori: 9,1 mm

Sono ancora tanti i nodi da sciogliere sulla Nintendo Switch 2

Il CEO di Dbrand fa sapere, inoltre, che i Joy-Con saranno attaccati magneticamente alla console centrale e potranno essere “espulsi” tramite un pulsante presente sul retro, collocato in prossimità della parte superiore.

Ci sono alcune cose che, invece, sembrano non essere chiare nemmeno all’azienda canadese: la funzionalità del nuovo pulsante quadrato (che ha una “C” stampata sopra), la tecnologia del display (tra LCD e OLED), come sarà il dock per il collegamento alla TV.

Direttamente da Nintendo, invece, sappiamo che la Nintendo Switch 2 sarà retrocompatibile e supporterà Switch Online. L’ultimo nodo da sciogliere riguarda la data di uscita: Ijaz afferma che loro stanno lavorando per essere pronti tra la fine di marzo e l’inizio di aprile, periodo allineato con le altre indiscrezioni in tal senso.