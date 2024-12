Abbiamo provato Apple Mac mini M2 quasi due anni fa, un mini PC ancora molto attuale e già interessante al prezzo di listino che, in queste ore, lo diventa ancor di più grazie ad alcune offerte che permettono di risparmiare parecchio. È scontato ai prezzi più bassi mai proposti su Amazon, cifre a cui si sono allineati anche altri negozi come MediaWorld e Unieuro. Per tutti i dettagli, seguiteci.

Super offerta per Apple Mac mini M2 su Amazon (e non solo)

Alcune settimane fa è stata presentata la nuova versione con Silicon M4 e M4 Pro, ma è ancora oggi uno dei Mac più di successo, sia nella versione attuale che nella precedente con Apple Silicon M1, complice il prezzo competitivo e la qualità offerta. Apple Mac mini è un mini PC che va bene per la maggior parte delle persone che cercano un prodotto con cui navigare e lavorare, a patto di non avere particolari esigenze e di utilizzare quotidianamente software pesanti.

La versione di cui vi parliamo oggi disponibile in offerta su Amazon è quella con il chip Apple Silicon M2 in versione base, con 8 GB di memoria unificata (RAM) e unità SSD da 256 GB, la versione più economica, insomma. Di listino costava 729 euro ma, è possibile acquistarla oggi a 479,99 euro su Amazon, il prezzo più basso mai raggiunto sullo store.

Come anticipato, volendo, si può comprare allo stesso prezzo anche sul sito di MediaWorld. Per i più esigenti, c’è anche la versione di Apple Mac mini M2 con 512 GB di memoria interna, anch’essa disponibile in sconto al minimo storico su Amazon, MediaWorld e Unieuro ai prezzi più bassi di sempre: 599 euro (e 599,99 euro da MediaWorld).

Altrimenti, se cercavate la versione più potente, anche Apple Mac mini con chip M2 Pro con 16 GB di RAM e SSD da 512 GB è in offerta a un ottimo prezzo a 1.199,99 euro sul sito di MediaWorld.

Sono offerte slegate da campagne promozionali, ragion per cui i prezzi potrebbero tornare presto a cifre più normali. Ergo, fareste bene a non pensarci troppo, ma fate attenzione ai tempi di consegna perché, ad esempio, le consegne previste da Amazon sono parecchio lontane.

