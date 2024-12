Il 2024 sta per finire e il team di Apple ha lanciato Apple Music Replay, dando così agli abbonati al suo popolare servizio di streaming un accesso anticipato alle statistiche personalizzate di ascolto musicale e alle tendenze dell’anno.

La funzionalità Replay è stata introdotta all’inizio di quest’anno e, aggiornata con cadenza mensile, ha permesso agli utenti di avere informazioni dettagliate sulle loro preferenze musicali e sulle loro abitudini di ascolto negli ultimi 30 giorni.

Apple Music si arricchisce di una nuova funzione

Con Apple Music Replay for 2024 le statistiche si ampliano e vanno ad abbracciare tutto l’anno e ciò comprende un Highlight Reel personalizzato, che mostra schede animate dedicate ai principali artisti, canzoni, album e generi.

Gli utenti possono anche scoprire se si classificano tra i migliori fan di un artista con designazioni di “super-fan” basate sulla percentuale, con informazioni su come si confrontano con gli altri ascoltatori a livello globale.

Inoltre, le schede sono accompagnate da musica di sottofondo pertinente per ogni momento saliente delle statistiche.

Ed ancora, sarà possibile visualizzare timestamp precisi per i momenti in cui gli utenti hanno raggiunto traguardi di ascolto significativi durante l’anno e avere confronti anno su anno (così da poter vedere come si sono evolute le proprie preferenze musicali dal 2023).

Pur essendo accessibile anche da desktop, la funzionalità del reel con i momenti principali ha un’interfaccia che dà il meglio di sé sui dispositivi mobile,

Potete trovare il sito dedicato ad Apple Music Replay seguendo questo link, ove sarà poi necessario effettuare l’accesso con il proprio account.

Non ci resta altro da fare che augurarvi un buon divertimento.