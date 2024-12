L’indicatore della batteria di Windows 11 senza dubbio non è l’elemento più apprezzato di questa nuova versione del sistema operativo di Microsoft e il team di sviluppatori del colosso di Redmond ne è consapevole.

Non c’è da stupirsi, pertanto, se abbia deciso di sostituirlo, accontentando così coloro che lo ritengono confusionario e difficile da leggere.

Windows 11 introduce una piccola modifica grafica

Con la build 26120.2510 di Windows 11 nel Dev Channel è stato implementato un nuovo indicatore della batteria, che si caratterizza per dimensioni più generose e ciò consente di sfruttare il maggior quntitativo di pixel per visualizzare con precisione il livello di carica corrente.

Inoltre, il team di sviluppatori ha deciso di “giocare” con i colori del nuovo indicatore della batteria di Windows 11, che non è più sempre bianco e nero: quando è collegato a un caricabatterie, infatti, diventa verde mentre in caso di attivazione del risparmio energetico viene usato il giallo per mettere in evidenza il livello di batteria rimanente (attualmente l’indicatore della batteria visualizza solo un’icona a forma di fulmine durante la carica e una foglia quando è attivo il risparmio energetico).

Per il momento l’indicatore della batteria riprogettato è presente solo sulla barra delle applicazioni mentre nella schermata di blocco viene usata ancora la vecchia variante (ma probabilmente verrà aggiornata anche lì).

Per provare il nuovo indicatore della batteria è necessario scaricare dal Dev Channel la build 26120.2510 di Windows 11 e seguire questi passaggi: