Nella serata di ieri, Microsoft ha avviato il rilascio di nuovi aggiornamenti in anteprima (facoltativi) per tutte le versioni ancora supportate del sistema operativo Windows 11.

Dopo il Patch Tuesday di novembre 2024, aggiornamento dedicato alla sicurezza, il colosso di Redmond ha quindi rilasciato l’ultimo aggiornamento facoltativo del 2024, anticipando ciò che vedremo a breve sul canale stabile. Scopriamo tutti i dettagli.

Microsoft rilascia un nuovo aggiornamento in anteprima per Windows 11

Come anticipato in apertura, Microsoft ha da poche ore avviato il rilascio di un nuovo aggiornamento in anteprima (facoltativo) per Windows 11 che risolve alcune criticità e anticipa tante novità che vedremo a breve sul canale stabile.

Per quei PC che eseguono la più recente versione 24H2 di Windows 11, arriva la build 26100.2454 (codice aggiornamento KB5046740); per coloro che eseguono le versioni 23H2 e 22H2 di Windows 11, arrivano le build 22631.4541 e 22621.4541 (KB5046732).

Il changelog dell’aggiornamento KB5046740 per Windows 11 24H2

Di seguito riportiamo il changelog completo dell’aggiornamento facoltativo di novembre 2024 per Windows 11 24H2, suddiviso tra novità e miglioramenti.

In evidenza Implementazione graduale Questi potrebbero non essere disponibili per tutti gli utenti perché verranno implementati gradualmente. [Impostazioni] Nuovo! Esperienze personalizzate è ora offerte personalizzate nella Configurazione guidata. Puoi trovarlo nella pagina Consigli e offerte. Vai a Impostazioni > Privacy & sicurezza . Qui puoi disattivare l’impostazione che invia i dati sul tuo dispositivo per migliorare Windows.

Esperienze personalizzate è ora offerte personalizzate nella Configurazione guidata. Puoi trovarlo nella pagina Consigli e offerte. Vai a > . Qui puoi disattivare l’impostazione che invia i dati sul tuo dispositivo per migliorare Windows. [Barra delle applicazioni] Nuovo! Sulla barra delle applicazioni è visualizzata una data e un’ora abbreviate. Inoltre, l’icona della campanella di notifica potrebbe non essere visualizzata se è stato impostato l’interruttore “Non disturbare” su attivato. Se l’icona della campanella non viene visualizzata, fare clic sulla data e l’ora per visualizzare i messaggi nel centro notifiche. Per tornare alla forma estesa della data e dell’ora, passare a Impostazioni > Data e ora . Abilita quindi l’interruttore per “Mostra ora e giorno sulla barra delle applicazioni”. Per visualizzare l’icona della campanella, vai a Impostazioni > Notifiche di sistema >. Attiva l’interruttore per “Notifiche”. È anche possibile accedere a queste impostazioni usando il menu di scelta rapida. Basta fare clic con il pulsante destro del mouse sull’icona dell’orologio sulla barra delle applicazioni o della campana. Risolto: quando scegli “Nascondi automaticamente la barra delle applicazioni”, la casella di ricerca viene visualizzata come icona, non come casella di ricerca.

[Menu Start] Nuovo! Quando fai clic con il pulsante destro del mouse sulle app aggiunte al menu Start, verranno visualizzate jump list per le app che hanno jump list.

Quando fai clic con il pulsante destro del mouse sulle app aggiunte al menu Start, verranno visualizzate jump list per le app che hanno jump list. [Touchscreen] Nuovo! Questo aggiornamento aggiunge una nuova sezione per i movimenti del bordo del touchscreen. Vai a Impostazioni > dispositivi Bluetooth & > Touch . Qui puoi scegliere se disattivare il movimento tocco sul bordo sinistro o destro dello schermo.

Questo aggiornamento aggiunge una nuova sezione per i movimenti del bordo del touchscreen. Vai a > > . Qui puoi scegliere se disattivare il movimento tocco sul bordo sinistro o destro dello schermo. [Input Method Editor (IME)] New! Dopo aver installato questo aggiornamento, la barra degli strumenti IME verrà nascosta quando le app sono in modalità a schermo intero. Questo problema si verifica solo quando la barra degli strumenti IME è attiva e si digitano caratteri cinesi o giapponesi.

Dopo aver installato questo aggiornamento, la barra degli strumenti IME verrà nascosta quando le app sono in modalità a schermo intero. Questo problema si verifica solo quando la barra degli strumenti IME è attiva e si digitano caratteri cinesi o giapponesi. [Esplora file] Nuovo! È possibile condividere contenuti in un dispositivo Android dal menu di scelta rapida in Esplora file e sul desktop. Per usare questa funzionalità, è necessario installare e configurare Collegamento al telefono nel PC. Risolto: tra gli elementi elencati nel riquadro sinistro potrebbe essere presente più spazio del previsto. Risolto: la casella di ricerca viene tagliata quando la finestra Esplora file è piccola.

[Pagina impostazioni di illuminazione dinamica] Nuovo! Nella pagina verrà visualizzato un messaggio segnaposto quando al computer non è collegato alcun dispositivo compatibile. Inoltre, i controlli Luminosità ed Effetti saranno disattivati. Nuovo! Questo aggiornamento aggiunge le opzioni di direzione Avanti, Indietro, Verso l’esterno e Verso l’interno all’effetto Onda. L’effetto Sfumatura ha ora l’opzione Direzione avanti.

[Jump list] Nuovo! Se si tiene premuto MAIUSC e CTRL e si fa clic su una voce di jump list, l’elemento viene aperto come amministratore.

Se si tiene premuto MAIUSC e CTRL e si fa clic su una voce di jump list, l’elemento viene aperto come amministratore. [Comandi vocali in Windows] Nuovo! Questo aggiornamento migliora le funzionalità di sintesi vocale e di sintesi vocale in Windows. Potrebbe essere visualizzato un messaggio che chiede di aggiornare manualmente i file di lingua. Puoi ottenere questi file da Microsoft Store. Questa modifica interessa gli utenti che usano l’Assistente vocale, l’accesso vocale, i sottotitoli in tempo reale, le traduzioni in tempo reale e la digitazione vocale.

Questo aggiornamento migliora le funzionalità di sintesi vocale e di sintesi vocale in Windows. Potrebbe essere visualizzato un messaggio che chiede di aggiornare manualmente i file di lingua. Puoi ottenere questi file da Microsoft Store. Questa modifica interessa gli utenti che usano l’Assistente vocale, l’accesso vocale, i sottotitoli in tempo reale, le traduzioni in tempo reale e la digitazione vocale. [Display] Risolto: le finestre delle app potrebbero essere raccolte nell’angolo di un monitor dopo la sospensione del dispositivo. Ciò si verifica quando si utilizzano più monitor. Risolto: il materiale Mica potrebbe non essere visualizzato correttamente. Ciò si verifica quando si usa uno sfondo della presentazione. Risolto: alcuni schermi secondari potrebbero riscontrare un ritardo e la rottura dello schermo quando una finestra è a schermo intero.

[Mouse] Risolto: quando si usa il tasto “Mostra posizione del puntatore quando premo CTRL”, i cerchi potrebbero essere minuscoli su alcuni schermi.

Risolto: quando si usa il tasto “Mostra posizione del puntatore quando premo CTRL”, i cerchi potrebbero essere minuscoli su alcuni schermi. [Appunti] Risolto: la cronologia degli Appunti (il segno più (+) V del tasto WINDOWS potrebbe non mostrare alcun contenuto. Questo problema si verifica anche se è attivato e hai copiato testo e immagini. Implementazione normale [Mouse e barra dei giochi] Risolto: il mouse potrebbe essere sbloccato dalla finestra del gioco. Ciò si verifica quando hai più monitor e apri e chiudi la barra dei giochi. Miglioramenti Questo aggiornamento, che non riguarda la sicurezza, include miglioramenti a livello di qualità. Di seguito è riportato un riepilogo dei problemi principali che questo aggiornamento risolve quando installi questo KB. Se sono presenti nuove funzionalità, vengono elencate anche tali funzionalità. Il testo in grassetto racchiuso tra parentesi quadre indica l’elemento o l’area della modifica che stiamo documentando. Implementazione graduale Questi potrebbero non essere disponibili per tutti gli utenti perché verranno implementati gradualmente. [Gestione attività] Nuovo! Le finestre di dialogo Disconnetti e Disconnetti ora supportano la modalità scura e il ridimensionamento del testo. Nuovo! La sezione Prestazioni ora mostra il tipo per ogni disco.

[IFilter] Nuovo! Windows Search esegue IFilters in Less Privileged App Containers (LPAC). I LPAC sono come contenitori di app, ma ne negano altre per impostazione predefinita. Un processo eseguito in un LPAC ha accesso solo alle risorse necessarie. Il processo non ha accesso a dati e componenti sensibili del sistema. In questo modo si riduce il potenziale danno che può causare un processo compromesso. ​​​​​​​​​​​​​​

Windows Search esegue IFilters in Less Privileged App Containers (LPAC). I LPAC sono come contenitori di app, ma ne negano altre per impostazione predefinita. Un processo eseguito in un LPAC ha accesso solo alle risorse necessarie. Il processo non ha accesso a dati e componenti sensibili del sistema. In questo modo si riduce il potenziale danno che può causare un processo compromesso. ​​​​​​​​​​​​​​ [Gestione e manutenzione immagini distribuzione] Risolto: l’attività StartComponentCleanup non funziona correttamente. Si arresta al 71% e visualizza l’errore 6842.

Risolto: l’attività StartComponentCleanup non funziona correttamente. Si arresta al 71% e visualizza l’errore 6842. [PowerShell] Risolto: il comando Get-WindowsCapability a volte non riesce. Devi quindi riavviare il PC.

Risolto: il comando a volte non riesce. Devi quindi riavviare il PC. [Windows Update] Risolto: quando installi un aggiornamento, potresti ricevere 0x800f0905 di errore.

Risolto: quando installi un aggiornamento, potresti ricevere 0x800f0905 di errore. [File JPG] Risolto: non è possibile usare un’API per trovare informazioni sulla rotazione. Implementazione normale [Applicazioni HTML (HTA)] Risolto: i componenti facoltativi HTA sono ora in Arm64 Windows PE.

Risolto: i componenti facoltativi HTA sono ora in Arm64 Windows PE. [Gestione attività] Risolto: la pagina Utenti potrebbe causare il blocco di Gestione attività quando si usa la tastiera.

Risolto: la pagina Utenti potrebbe causare il blocco di Gestione attività quando si usa la tastiera. [Graphics Device Interface Plus (GDI+)]

Risolto: non è possibile ottenere le proprietà dei file di immagine usando GDI+.

Risolto: il ridimensionamento non è corretto quando si codificano di nuovo le immagini in GDI+.

[Immagini in formato RAW] Risolto: vengono visualizzati con l’orientamento sbagliato.

Risolto: vengono visualizzati con l’orientamento sbagliato. [Esportazione di oggetti grafico] Risolto: un’app smette di rispondere quando esporta gli oggetti grafico nei formati PDF e XLSX. ​​​​​​​

Risolto: un’app smette di rispondere quando esporta gli oggetti grafico nei formati PDF e XLSX. ​​​​​​​ [sottosistema Windows per Linux (WSL)] Risolto: smette di funzionare e non si avvia. ​​​​​​​

Il changelog dell’aggiornamento KB5046732 per Windows 11 22H2 e 23H2

Adesso riportiamo il changelog completo dell’aggiornamento facoltativo di novembre 2024 per Windows 11 22H2 e 23H2, suddiviso tra novità e miglioramenti.

Quando fai clic con il pulsante destro del mouse sulle app aggiunte al menu Start, verranno visualizzate jump list per le app che hanno jump list. [Esplora file] Nuovo! È possibilecondividere contenuti in un dispositivo Android dal menu di scelta rapida in Esplora file e sul desktop. Per usare questa funzionalità, è necessario installare e configurare Collegamento al telefono nel PC. Risolto: tra gli elementi elencati nel riquadro sinistro potrebbe essere presente più spazio del previsto. Risolto: la casella di ricerca viene tagliata quando la finestra Esplora file è piccola.

Implementazione normale [Sostituzione scheda madre] Risolto: Windows non si attiva dopo la sostituzione di una scheda madre.

Risolto: Windows non si attiva dopo la sostituzione di una scheda madre. [Asset impostazioni paese e operatore (COSA)] Risolto: questo aggiornamento aggiorna i profili per alcuni operatori di telefonia mobile.

Risolto: questo aggiornamento aggiorna i profili per alcuni operatori di telefonia mobile. [Stampante IPP (Internet Printing Protocol) ] Risolto: Windows si blocca quando usi una stampante USB IPP.

Come installare gli aggiornamenti in anteprima di Windows 11

Tutte le nuove build di cui vi abbiamo parlato sono già disponibili al download per tutti gli utenti che eseguono le versioni supportate di Windows 11.

Per installare un aggiornamento facoltativo su Windows 11, è sufficiente seguire il percorso “Impostazioni > Aggiornamento e sicurezza > Windows Update > Verifica disponibilità aggiornamenti”, individuare l’area “Aggiornamenti facoltativi disponibili” e selezionare l’opzione per scaricare l’aggiornamento facoltativo.