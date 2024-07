I requisiti hardware di Windows 11 impediscono la sua installazione su sistemi non proprio ideali ma ciò non ha impedito agli sviluppatori più appassionati di provare a caricarlo nel maggior numero possibile di dispositivi e un esempio è rappresentato da NTDev.

Questo sviluppatore è particolarmente noto per Tiny 11, un progetto che prova a ridurre Windows 11 il più possibile, in modo da poter essere usato su vari device e l’ultimo tentativo ha come protagonista un iPhone 15 Pro.

Il progetto che porta Windows 11 su iPhone 15 Pro

NTDev ha pubblicato su X alcuni screenshot che mostrano la sua ultima impresa, ossia una build di Tiny 11 in esecuzione su un iPhone 15 Pro.

Sebbene dal punto di vista grafico Windows 11 sembra adattarsi allo schermo di iPhone 15 Pro, lo sviluppatore precisa che l’utilizzo dell’OS di Microsoft sul melafonino è piuttosto difficoltoso: basti pensare che per il suo avvio è necessario avere pazienza per circa 20 minuti.

In sostanza, al momento tale progetto può essere considerato più un esperimento che una soluzione che qualcun altro possa provare a mettere in pratica. NTDev ha anche preannunciato che a breve dovrebbe pubblicare un video hands-on. Basta avere un po’ di pazienza.

Questa non è certo la prima volta (e sicuramente non sarà l’ultima) che vediamo degli sviluppatori fare l’impossibile e mettere la tecnologia dei PC sui loro smartphone e un esempio recente in tal senso è quello rappresentato dal tentativo di Google di far funzionare ChromeOS su un telefono Android (sebbene pare che in quel caso si sia trattato soltanto di una prova di fattibilità e non di un progetto che il colosso di Mountain View aveva in programma di prendere sul serio).