Xiaomi SU7 è la prima auto dell’azienda cinese, una berlina elettrica molto tecnologica e sportiva presentata a fine dicembre 2023. Ancora non si sa se verrà commercializzata anche in altri mercati, ma durante le Olimpiadi di Parigi, il CEO di Xiaomi Lei Jun si è recato in Francia e ha parlato dell’argomento.

Xiaomi Motors diventerà “globale al momento giusto”

In quel di Parigi il numero uno di Xiaomi ha avuto conversazioni con alcuni fan dell’azienda e uno di loro ha chiesto se sarebbe stato possibile acquistare Xiaomi SU7 in Francia prima del 2030.

Lei Jun ha risposto che l’obiettivo di Xiaomi è quello di essere tra i primi cinque produttori di veicoli al mondo e che il business di Xiaomi Motors “diventerà globale al momento giusto”.

Xiaomi ha affermato tuttavia che non ci sono piani a breve termine per commercializzare la sua berlina elettrica SU7 in Europa, tuttavia la società intende vendere le sue auto anche al di fuori della Cina prima del 2030.

L’azienda ha venduto oltre 10.000 veicoli elettrici a giugno e si vocifera che abbia aumentato la produzione per accorciare il periodo di attesa. L’obiettivo di consegna mensile è di 10.000 auto e anche l’obiettivo per il 2024 è ambizioso, in quanto l’azienda cinese punta a vendere oltre 100.000 unità entro quest’anno.

Fino a oggi sono state consegnate più di 30.000 esemplari e un rapporto ipotizza che l’obiettivo prefissato di 100.000 consegne potrebbe essere raggiunto entro novembre di quest’anno. Si prevede inoltre che l’azienda aprirà 220 nuove concessionarie in 59 città in tutta la Cina.