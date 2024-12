Oggi è il giorno dello Spotify Wrapped 2024. Dopo le edizioni del 2021, 2022 e 2023 anche quest’anno la popolare piattaforma di streaming ha reso noti i dati di ascolto a livello globale. Come ogni anno non mancano le novità, non solo sulle tendenze d’ascolto (sempre interessanti da scoprire e analizzare), ma anche sulle funzionalità messe a disposizione degli utenti che potranno condividere le proprie preferenze e gli approfondimenti su quanto ascoltato nell’ultimo anno su Spotify.

Le novità (con tanta AI) dello Spotify Wrapped 2024

Accedendo all’app Spotify, sia per Android che per iOS, si può visualizzare il riepilogo personalizzato di quanto ascoltato nell’ultimo anno. La condivisione è quest’anno più ricca: selezionando “condividi”, infatti, Spotify rivelerà se il contenuto che si trasmettendo in streaming rientra nella propria top 100 delle canzoni, nella top 20 degli artisti o nella top 5 dei podcast.

Tra le altre novità c’è la funzione “Your Music Evolution” che consente di mostrare il percorso musicale avuto nel corso dell’anno. Spotify ha previsto tre fasi tenendo conto della quantità di tempo trascorso ad ascoltare un artista o un genere musicale e i periodi di maggiore ascolto. Per realizzare questa selezione Spotify ha utilizzato sia l’apprendimento automatico che l’intervento umano così da restituire un percorso unico ed evocativo di un anno trascorso all’insegna della musica. A questo proposito è poi disponibile la playlist Music Evolution con i brani preferiti e alcune nuove canzoni correlate alle fasi d’ascolto vissute durante l’anno.

Ecco le altre novità per celebrare lo Spotify Wrapped 2024:

Il tuo artista preferito rivisitato – L’indicazione dell’artista ascoltato di più quest’anno grazie alla funzione Longest Listening Streak, che evidenzia la “striscia di ascolto” più lunga. Inoltre, con la funzione preferita dai fan Top Listeners, si può vedere in quale percentuale di ascoltatori ci si trova per quell’artista.

– L’indicazione dell’artista ascoltato di più quest’anno grazie alla funzione Longest Listening Streak, che evidenzia la “striscia di ascolto” più lunga. Inoltre, con la funzione preferita dai fan Top Listeners, si può vedere in quale percentuale di ascoltatori ci si trova per quell’artista. La tua playlist di video musicali – Nei mercati in cui i video musicali in versione beta sono disponibili, gli utenti Premium riceveranno una playlist personalizzata con i video degli artisti che hanno dominato il loro 2024.

– Nei mercati in cui i video musicali in versione beta sono disponibili, gli utenti Premium riceveranno una playlist personalizzata con i video degli artisti che hanno dominato il loro 2024. Le tue clip dagli artisti – I fan più appassionati potranno ascoltare direttamente i messaggi di alcuni dei loro artisti preferiti (tra cui Peso Pluma, ROSÉ, Billie Eilish, USHER, Sabrina Carpenter, KAROL G e molti altri)

– I fan più appassionati potranno ascoltare direttamente i messaggi di alcuni dei loro artisti preferiti (tra cui Peso Pluma, ROSÉ, Billie Eilish, USHER, Sabrina Carpenter, KAROL G e molti altri) Le tue clip dai podcaster – Si riceveranno brevi messaggi da alcuni dei creatori di podcast preferiti, tra cui quelli di programmi come Anything Goes with Emma Chamberlain, Crime Junkie, Distractible, Diary of a CEO with Steven Bartlett e molti altri.

– Si riceveranno brevi messaggi da alcuni dei creatori di podcast preferiti, tra cui quelli di programmi come Anything Goes with Emma Chamberlain, Crime Junkie, Distractible, Diary of a CEO with Steven Bartlett e molti altri. Playlist aggiuntive e approfondimenti editoriali – I redattori musicali di Spotify hanno curato nuove playlist e contenuti esclusivi nell’hub Wrapped che mettono in evidenza le storie più importanti della musica e della cultura del 2024.

Inoltre per l’edizione di quest’anno Spotify ha creato esperienze Wrapped iperpersonalizzate che collegano milioni di ascoltatori in tutto il mondo alla musica e all’audio che amano.

Per farlo ha utilizzato la propria tecnologia di personalizzazione con l’intelligenza artificiale generativa. In questo modo Spotify ha reso possibile:

Podcast AI personalizzato – Creato con NotebookLM di Google, restituisce una panoramica audio personalizzata per immergersi nei propri brani, artisti e generi musicali preferiti

– Creato con NotebookLM di Google, restituisce una panoramica audio personalizzata per immergersi nei propri brani, artisti e generi musicali preferiti DJ: Wrapped – Si tratta di una delle funzionalità premium che aggiunge più contesto all’esperienza Wrapped fornendo commenti sull’ultimo anno musicale

– Si tratta di una delle funzionalità premium che aggiunge più contesto all’esperienza Wrapped fornendo commenti sull’ultimo anno musicale Wrapped Playlist AI – Questa nuova funzionalità permette di andare oltre i risultati e, grazie all’intelligenza artificiale, inserire prompt come “artisti simili ai miei 5 preferiti” per creare una playlist personalizzata

Brani, artisti e podcast più ascoltati in Italia nel 2024

Mentre a livello globale l’artista più ascoltata è Taylor Swift con più di 26,6 miliardi di stream su Spotify, ecco le classifiche degli artisti, delle artiste, delle canzoni, degli album e dei podcast più ascoltati in Italia quest’anno.

Top 10 artisti più ascoltati in Italia

Geolier Sfera Ebbasta Lazza Tedua ANNA Guè Kid Yugi Capo Plaza Shiva Tony Effe

Top 10 artiste più ascoltate in Italia

ANNA Rose Villain Annalisa Taylor Swift Angelina Mango Elodie Emma Billie Eilish Dua Lipa Madame

Top 10 artisti italiani più ascoltati all’estero

Måneskin MEDUZA Gabry Ponte Ludovico Einaudi Gigi D’Agostino Laura Pausini Antonio Vivaldi Andrea Bocelli Raffaella Carrà Eros Ramazzotti

Top 10 canzoni più ascoltate in Italia

I P’ ME, TU P’ TE – Geolier COME UN TUONO (feat. Guè) – Rose Villain TUTA GOLD – Mahmood 100 MESSAGGI – Lazza SESSO E SAMBA (feat. Gaia) – Tony Effe 30°C – ANNA Gata Only – FloyyMenor e Cris Mj DOPO LE 4 (feat. Bresh & Tedua) – Tony Effe Sinceramente – Annalisa MIU MIU – Tony Effe

Top 10 album più ascoltati in Italia

DIO LO SA – Geolier ICON – Tony Effe VERA BADDIE – ANNA La Divina Commedia – Tedua I Nomi del Diavolo – Kid Yugi LOCURA – Lazza X2VR – Sfera Ebbasta FERITE – Capo Plaza IL CORAGGIO DEI BAMBINI – Geolier TUNNEL – Simba La Rue

Top 10 podcast più ascoltati in Italia