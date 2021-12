Spotify ha svelato in anticipo quelli che sono gli artisti e gli album più ascoltati del 2021, e introduce nuove features per quanto riguarda la condivisione della nostra musica preferita con i social network. Se volete correre a provare tutte le nuove funzioni interattive vi basta aprire l’app di Spotify (non funziona con le versioni desktop e web) e cliccare questo link che vi aprirà direttamente la pagina corretta nell’app, qualora non doveste vederla provate a chiudere e riaprire l’app.

Ecco alcune novità della versione 2021

2021: The Movie questa funzione abbina le canzoni migliori alle scene classiche di un film che parla di te

questa funzione abbina le canzoni migliori alle scene classiche di un film che parla di te Audio Aura permette di visualizzare la tua aura musicale in base ai due generi da te più ascoltati

permette di visualizzare la tua aura musicale in base ai due generi da te più ascoltati Playing cards è un piccolo gioco interattivo da fare con gli amici, dovrete indovinare, dalla lista proposta, quale contenuto musicale l’altro utente non ascolta

è un piccolo gioco interattivo da fare con gli amici, dovrete indovinare, dalla lista proposta, quale contenuto musicale l’altro utente non ascolta 2021 Wrapped Blend è la nuova funziona lanciata quest’anno che permette di condividere con gli amici i propri gusti musicali e confrontarli

Tutto ciò è direttamente condivisibile tramite TikTok, Snapchat, Twitter, Instagram e Facebook; se non avete ancora scaricato l’app, cliccate sul badge qui sotto per provare le nuove funzionalità di Spotify.