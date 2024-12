In concomitanza con l’inizio della distribuzione della nuova funzione dedicata al cibo, Amazfit annuncia quest’oggi alcune ulteriori novità in arrivo attraverso gli aggiornamenti prenatalizi: questi ultimi riguardano gli smartwatch sportivi del brand, ma anche la Zepp App. Scopriamo tutti i cambiamenti in arrivo nel dettaglio.

Amazfit annuncia tante novità e fa un regalo a tutti gli utenti

Amazfit annuncia novità per gli smartwatch della sua gamma e per l’app Zepp, che ora offre la possibilità di scaricare pratiche mini-app per gli orologi. Tra queste una funzione utile per mantenere le buone abitudini anche durante il periodo natalizio e che stima la quantità di tessuto adiposo che potrebbe essere bruciato durante l’esercizio (Burning Monitor).

Le nuove mini-app sono disponibili nell’inedita categoria Workout Extension dell’App Store: all’interno i più sportivi e dediti a uno stile di vita sano possono scaricare 43 funzioni gratuite che estendono le modalità sportive, tra cui:

Climbing Record: monitora in tempo reale altitudine, pendenza, velocità di arrampicata e non solo;

Sports Compass: indica la direzione durante camminate, corse o sci;

Battery Assistant: stima la durata residua della batteria durante gli esercizi;

Cycling Functional Threshold Power (FTP) Test: stima la potenza media massima che un ciclista può mantenere per un’ora di attività;

Burning Monitor: stima la quantità di grassi che si possono bruciare durante l’esercizio.

Gli atleti che si allenano per le competizioni Hyrox saranno felici di accogliere un nuovo strumento dedicato: si tratta della modalità Hyrox Race Physical Fitness Test (PFT), resa disponibile su Amazfit T-Rex 3. Aiuta a determinare il livello di fitness e consiglia la categoria di gara più adatta tra Hyrox Pro, Hyrox Open, Hyrox Doubles e Hyrox Relay; include tutte le discipline del programma Hyrox PDF, ossia 1000 m di corsa, 50 Burpee Broad Jump, 100 affondi statici, 1000 m di vogatore, 30 Push-up e 100 Wall Ball. Per restare in tema, la modalità Hyrox Race (inizialmente disponibile solo su Amazfit T-Rex 3) viene resa accessibile anche sulle serie Amazfit Balance, Amazfit Cheetah e Amazfit T-Rex Ultra.

A distanza di qualche giorno da Amazfit T-Rex 3, anche Amazfit Cheetah Pro riceverà la modalità Ski Mountaineering, recentemente diventata disciplina olimpica. Lo stesso modello vede ampliarsi con nuovi parametri la modalità di allenamento con i pesi: ora non solo monitora i gruppi muscolari coinvolti nell’esercizio, ma valuta pure la qualità e la fluidità dei movimenti.

Gli utenti della Zepp App per Android (su iOS era già disponibile) vedranno inoltre un miglioramento nella visualizzazione degli allenamenti di corsa: il percorso mostrato sulla mappa evidenzierà le sezioni percorse più velocemente o lentamente utilizzando colori differenti.

Chiudiamo questa carrellata di novità Amazfit con una bella notizia: come ulteriore regalo natalizio, l’azienda ha deciso di rendere completamente gratuita Zepp Coach, l’app che crea piani di allenamento personalizzati grazie all’intelligenza artificiale generativa. In precedenza il chatbot AI risultava accessibile solo tramite abbonamento, mentre ora può essere sfruttato da tutti senza costi aggiuntivi.