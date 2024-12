Dopo tanta attesa e i risultati non proprio brillanti della serie Radeon RX 7000, almeno in quanto a vendite, AMD sarebbe pronta a concretizzare la prossima generazione di schede grafiche consumer (o gaming) basate sulla nuova architettura GPU RDNA4.

Secondo le più recenti indiscrezioni, confermate in parte anche da alcuni partner, AMD sarebbe già pronta per la produzione di massa delle nuove Radeon RX 8000, in particolare della sua prossima top di gamma, ovvero la tanto chiacchierata Radeon RX 8800 XT. Ma vediamo di raccogliere e ordinare insieme tutti i dettagli tecnici trapelati fino a oggi.

AMD Radeon RX 8800 XT: prestazioni in linea con GeForce RTX 4080 e consumi inferiori

Iniziamo subito facendo chiarezza su una cosa, ovvero che tutte le informazioni trapelate nelle ultime ore riguardo le prossime Radeon RX 8000, non fanno che confermare quanto ammesso da AMD qualche mese fa, ovvero di non puntare alla fascia enthusiast del segmento consumer gaming, almeno per adesso.

Gli ultimi rumor, provenienti da una fonte molto attendibile sul forum Chiphell, parlano di una Radeon RX 8800 XT che dovrebbe avere prestazioni raster nell’ordine di una NVIDIA GeForce RTX 4080 (non SUPER attenzione), offrendo un miglioramento del 45% in ambito ray-tracing rispetto all’attuale modello di punta AMD, ovvero la Radeon RX 7900 XTX con GPU RDNA3.

Allo stesso tempo, la Radeon RX 8800 XT, che dovrebbe utilizzare una GPU RDNA4 NAvi 48, abbatterà del 25% i consumi rispetto alla sua antenata, quindi si presume portando il TDP da 355 watt a un più appetibile 270-280 watt. Facendo due calcoli, siamo in linea con una NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER che, a sua volta, è molto vicina a livello velocistico alla GeForce RTX 4080 non SUPER.

Come avrete notato, al momento non si parla di prestazioni assolute in ray-tracing, ma sostanzialmente non vedremo niente di particolarmente nuovo, a meno che AMD non decida di essere molto aggressiva sui prezzi di listino, mossa altamente improbabile considerando gli attuali equilibri e trend di mercato.

AMD Radeon RX 8800 XT: quando arriva e sarà competitiva?

Nonostante la fonte sia attendibile, siamo ancora nel campo delle indiscrezioni e ci serve quantomeno una minima indicazione da parte di AMD per iniziare a dare delle conferme o dei giudizi. AMD potrebbe anche sorprendere tutti, e non è improbabile, puntando su un listino molto competitivo, inoltre potrebbe giocarsi la carta efficienza. Secondo ulteriori dettagli condivisi dal noto produttore di alimentatori Seasonic infatti, la Radeon RX 8800 XT consumerebbe solo 220 watt, un vero miracolo (se confermato) per una scheda grafica che dovrebbe avere le stesse prestazioni raster di una NVIDIA GeForce RTX 4080.

Una scheda grafica del genere, a un prezzo molto competitivo (ma davvero), potrebbe dare un certo fastidio a NVIDIA proprio in quello che è sostanzialmente la fascia più battuta dai gamer, ovvero una scheda che possa gestire il 4K con ray-tracing senza spendere troppo e con consumi ridotti (che pesano anche sulla bolletta). Per il momento stiamo ipotizzando e viaggiando un po’ con la fantasia, mentre tornando a un eventuale presentazione, pare che la produzione di massa inizierà a metà dicembre, con un possibile annuncio al CES di Las Vegas.

AMD Radeon RX 8800 XT: ecco le specifiche tecniche presunte della nuova gamma RDNA4

Chiudiamo con quelle che dovrebbero essere le specifiche preliminari (non ufficiali o ufficiose) delle prossime AMD Radeon RX 8000, mettendo insieme tutti i dati che abbiamo a disposizione finora. I modelli come di consueto dovrebbero essere tre:

AMD Radeon RX 8800 XT

GPU Navi 48 XTX

Stream Processor 4.096

Memoria 16 GB GDDR6

Velocità memoria 20 Gbps

Bus memoria 256 bit

TDP 220-270 watt? (2x 8pin)

AMD Radeon RX 8700 XT

GPU Navi 48 XT

Stream Processor 3.584

Memoria 16 GB GDDR6

Velocità memoria 18 Gbps

Bus memoria 256 bit

TDP?

AMD Radeon RX 8600 XT