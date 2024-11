Apple dipende da TSMC, il suo partner esclusivo per la produzione di chip, e sembra che il legame con il produttore taiwanese sia destinato a durare. Un nuovo rapporto di The Elec riporta infatti che Apple avrebbe ordinato i chip M5 da TSMC.

Si prevede che la serie M5 presenterà un’architettura ARM migliorata, tuttavia verrebbe prodotta utilizzando la tecnologia a 3 nm, poiché il processo a 2 nm sarebbe troppo costoso.

Nonostante ciò il chip M5 dovrebbe presentare significativi progressi rispetto all’M4 grazie all’adozione della tecnologia System on Integrated Chip (SoIC) 3D di TSMC che migliorerebbe la gestione termica e ridurrebbe le perdite elettriche rispetto ai tradizionali design 2D.

Si prevede quindi che il prossimo chip M5 di Apple apporterà miglioramenti significativi in ​​termini di prestazioni ed efficienza su vari dispositivi.

Apple ordina i chip M5 da TSMC prima della produzione di fine 2025

La produzione potrebbe iniziare già nella seconda metà del 2025, con i primi dispositivi M5 che potrebbero essere lanciati entro la fine dell’anno prossimo o l’inizio del 2026.

Supponendo che Apple mantenga il suo tipico ciclo di aggiornamento dei dispositivi, quelli che dovrebbero trarre i primi benefici dal chip M5 sarebbero iPad Pro, MacBook Pro, MacBook Air e Apple Vision Pro.

Secondo un altro rapporto, Apple prevede di distribuire il chip M5 anche all’interno della sua infrastruttura server AI per rafforzare le capacità di intelligenza artificiale sia nei dispositivi consumer che nei servizi cloud.

Nel mentre Apple starebbe sviluppando il suo chip di prossima generazione per i suoi futuri dispositivi, ma arrivare ai livelli di TSMC non sarà affatto facile, come per nessun’altra azienda del resto.