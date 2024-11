Il Black Friday su Amazon è iniziato dal 21 novembre e Apple, con qualche giorno di ritardo, ha fatto partire le sue offerte andando a scontare numerosi MacBook Air delle stagioni passate. Stiamo parlando di MacBook Air con chip M2 e di MacBook Air con chip M3, notebook in grado di soddisfare pienamente le esigenze più comuni grazie a un hardware che offre versatilità di utilizzo tra prestazioni, efficienza della batteria e portabilità.

M2 o M3, 13.6” o 15”, quale scegliere?

Più precisamente le offerte riguardano i MacBook Air da 13,6”, sia con M2 che non M3, e i MacBook Air da 15”, anche in questo caso sia con M2 che con M3. Quale scegliere dunque?

Il primo criterio di scelta dovrebbe essere proprio sulle dimensioni: i MacBook Air da 13,6” misurano 30,41 x 21,5 x 1,13 cm mentre MacBook Air da 15” misurano 34,04 x 23,76 x 1,15 cm. C’è poi un discorso di prestazioni: nei benchmark, il chip M3 supera il chip M2 di circa il 17% nei risultati single-core e circa il 21% nei risultati multi-core, in termini di prestazioni GPU misurate dai benchmark Metal, l’M3 mostra un miglioramento notevole del 15% rispetto al M2.

Apple Silicon M2 Apple Silicon M3 Processo di produzione migliorato a 5nm (N5P) Processo di produzione migliorato a 3nm (N3B) 20 miliardi di transistor 25 miliardi di transistor Velocità del clock CPU di 3,49 GHz Velocità del clock CPU di 4,05 GHz Neural Engine Neural Engine più veloce del 15% Supporto per AV1 decode Nuova architettura GPU Architettura GPU dinamica Ray tracing accelerato hardware Ray tracing accelerato hardware Mesh shading accelerato hardware

A questo punto non ci resta che vedere le offerte e farci guidare in parte anche dal prezzo e da quanto vogliamo spendere. Un’ultima attenzione però dovreste farla al quantitativo di GB di RAM in quanto l’arrivo di Apple Intelligence richiederà come requisito almeno 16 GB.

Offerte MacBook Air da 13,6” con Chip M2

Offerte MacBook Air da 15” con Chip M2

Offerte MacBook Air da 13,6” con Chip M3