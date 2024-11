ASUS amplia il proprio catalogo di notebook destinati al mondo lavorativo e annuncia il debutto sul mercato italiano di due nuovi modelli della serie ExpertBook, ovvero ExpertBook BM1 ed ExpertBook B1. Gli ultimi arrivati in casa ASUS portano avanti lo stesso approccio dei prodotti che li hanno preceduti, mirando sostanzialmente a offrire un notebook affidabile e robusto, ma al contempo flessibile, prestante e non particolarmente costoso.

Per fare questo, l’azienda sceglie due piattaforme hardware diverse, la prima con AMD Ryzen 7000, la seconda invece con Intel Core i7 13a gen (in diverse opzioni). Ma vediamone insieme tutti i dettagli tecnici.

ASUS ExpertBook BM1 ed ExpertBook B1: hanno tutto quello che serve per lavorare

A parte la configurazione hardware di base per CPU, GPU, memoria e I/O, i nuovi notebook ASUS ExpertBook BM1 ed ExpertBook B1 condividono molte caratteristiche e obiettivi comuni, ovvero quello di offrire una macchina flessibile e potente, ma allo stesso tempo leggera e con una buona autonomia della batteria per lavorare in mobilità. A bordo troviamo per entrambi un display 16:9 Full-HD, connettività avanzata con WiFi 6E e diverse opzioni, anche proprietarie, mirate a migliorare la produttività grazie all’implementazione dell’Intelligenza Artificiale. ASUS ExpertBook BM1 e l’ASUS ExpertBook B1 includono infatti AI ExpertMeet, un insieme di utility che mirano ad aiutare concretamente l’utente durante i meeting di lavoro.

Tra queste segnaliamo Webcam Watermark, che visualizza i dettagli del biglietto da visita durante le chiamate in videoconferenza, oppure la funzione Screen Watermark per proteggere i dati non appena lo schermo viene condiviso. AI ExpertMeet offre anche una comunicazione senza interruzioni con traduzione AI e funzionalità di identificazione del relatore per evidenziare i punti chiave di ciascun discorso, abbinato a un’ulteriore strumento, AI Meeting Minutes, che aiuta a estrarre i punti principali delle riunioni. Essendo dei notebook Windows 11 non manca ovviamente Copilot e tutte le ottimizzazioni AI del caso, in primis la cancellazione intelligente del rumore durante le chiamate.

ASUS ExpertBook BM1 ed ExpertBook B1: versatili, moderni e con un occhio alla sostenibilità

Prima di parlare di frequenze, memorie e tutto il resto, qualche parola sul design di questi nuovi ASUS ExpertBook che, tra le altre cose, sono dotati di un nuovo chassis con cerniera che consente l’apertura a 180°; un cenno anche all’utilizzo di materiali riciclati (oltre il 25%), al nuovo design interno che ne agevola la riparabilità e, non meno importante, un sistema di dissipazione migliorato.

Disponibili con display da 14 o 15,6 pollici e un rapporto schermo-scocca dell’87%, ASUS ExpertBook BM1 ed ExpertBook B1 montano un pannello 16:9 e un design NanoEdge su tre lati; non manca la certificazione TÜV Rheinland e anche il reparto audio risulta curato grazie all’implementazione della tecnologia Dirac.

Sicurezza e privacy al primo posto

Visto l’ambito di utilizzo, non sorprende che gli ASUS ExpertBook BM1 ed ExpertBook B1 siano dotati delle più recenti tecnologie per salvaguardare privacy e sicurezza. Progettati secondo gli standard NIST SP 800-155 e con le tecnologie Windows 11 Secured-core PC, questi notebook offrono un livello di sicurezza aggiuntivo per proteggere i dati sensibili, dalla parte software a quella hardware.

A bordo sono presenti il classico privacy shutter per la webcam e un sensore di impronte digitali opzionale con accesso biometrico sicuro; non mancano però opzioni molto richieste come il modulo TPM 2.0 e il software McAfee Smart AI per il rilevamento avanzato delle minacce.

ASUS ExpertBook BM1 ed ExpertBook B1: cosa c’è sotto il cofano

Venendo infine alle caratteristiche hardware, ASUS ExpertBook BM1 pesa circa 1,4 Kg e punta come detto su AMD, in particolare sui processori Ryzen 7 7735U (2,7 GHz – 8 core) e Ryzen 5 7535U (2,9 GHz – 6 core), abbinati a memorie RAM DDR5 SODIMM sino a 5.600 MT/s (massimo 64 GB). Lo storage è di tipo SSD M.2 con interfacci PCI-E 4.0 e capacità fino a 1 TB, la grafica invece è affidata al chip integrato Radeon Mobile; riguardo la batteria invece, ASUS opta per un’unità da 42 WHr con alimentatore USB-C da 65 watt.

Con l’ASUS ExpertBook B1 (1,6 Kg di peso) passiamo invece al competitor Intel, con opzioni fino a Core i7-13700H e grafica integrata Intel Iris Xe. Anche qui, la RAM è di tipo DDR5 (5.200 MT/s) con una capacità sino a 64 GB, mentre lo storage (due slot M.2) è di tipo PCI-E 4.0 (max 1 TB). Il sistema operativo è sempre Windows 11 e non manca una buona dotazione di porte USB (Type A e Type C), la batteria infine ha una capacità di 50 WHr.

Quanto costano e dove acquistare i notebook ASUS ExpertBook

I nuovi notebook ASUS ExpertBook BM1 ed ExpertBook B1 sono disponibili già da qualche giorno; in realtà ancora non siamo riusciti a reperire la variante AMD, ovvero ExpertBook BM1, mentre il modello ExpertBook B1 si trova anche su Amazon. A seguire vi lasciamo qualche link utile per l’acquisto, mentre per maggiori dettagli su ASUS ExpertBook BM1 potete consultare questo link.