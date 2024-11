Apple ha annunciato, già da qualche giorno, l’arrivo di nuovi giochi che arricchiranno il catalogo di Apple Arcade in vista delle festività natalizie e della fine dell’anno.

I titoli aggiunti al catalogo sono quindici in tutto e spaziano su molte categorie, rispondendo alle esigenze dei gamer solitari e delle famiglie o dei gruppi di amici che vogliono giocare insieme.

Apple Arcade annuncia l’arrivo di nuovi giochi

Apple Arcade è il servizio in abbonamento di Apple che offre un vastissimo catalogo di giochi esclusivi (oltre 250 titoli), sviluppati da varie software house e approvati da un team di editor dedicato.

Il colosso di Cupertino ha scelto la parte finale dell’anno, con l’avvicinarsi delle festività natalizie, per annunciare l’arrivo di quindici nuovi titoli che arricchiranno il catalogo e saranno giocabili dagli utenti iPhone, iPad, Mac, Apple TV e dai possessori del visore Apple Vision Pro.

Nuovi giochi in arrivo su Apple Arcade per iPhone, iPad, Mac e Apple TV

Boggle: Arcade Edition (Zynga) Gioco rompicapo (multigiocatore) in cui gli utenti devono sfidarsi alla ricerca del maggior numero di parole di senso compiuto all’interno di una griglia di lettere. Uscita: 5 dicembre 2024

(Zynga) PAC-MAN 256+ (Bandai Namco) Un vero e proprio classico. È l’edizione rimasterizzata, e rinnovata con alcune aggiunte, di Pac-Man. Uscita: 5 dicembre 2024

(Bandai Namco) Hot Wheels: Race Off+ (Hutch Games) Gioco di corse che permette di gareggiare all’interno del mondo delle Hot Wheels su piste “dalla fisica davvero folle”. Uscita: 5 dicembre 2024

(Hutch Games) Barbie Color Creations+ (StoryToys) Gioco per i più piccoli che permette di liberare la creatività, attraverso arte e progettazione, nel mondo della bambola più famoso del mondo. Uscita: 5 dicembre 2024

(StoryToys) Talking Tom Blast Park (Outfit7) Gioco di avventura per tutta la famiglia che vede il protagonista, Talking Tom, e i suoi amici affrontare alcuni “dispettosi” nemici per salvare il Blast Park. Uscita: 5 dicembre 2024

(Outfit7)

Final Fantasy IV (3D Remake)+ (Square Enix) È la riedizione, con grafica aggiornata in 3D, gameplay migliorato e scene doppiate, del quarto episodio della saga Final Fantasy. Uscita: 9 dicembre 2024

(Square Enix) FF IV: The After Years+ (Square Enix) Anche in questo caso si tratta del remake in 3D di un gioco del passato, naturale proseguimento della storia di Final Fantasy IV. Uscita: 9 dicembre 2024

(Square Enix)

Three Kingdoms Heroes (Koei Tecmo Games) Gioco di strategia, parte della serie di videogiochi ispirata al “Romance of Three Kingdoms“, un classico della letteratura cinese. Uscita: 9 gennaio 2025

(Koei Tecmo Games) Final Fantasy+ (Square Enix) Versione rimodellata in 2D del primo titolo della saga Final Fantasy. Uscita: 9 gennaio 2025

(Square Enix) Trials of Mana+ (Square Enix) Gioco di ruolo, remake in 3D del terzo titolo della serie Mana (ovvero Seiken Densetsu 3) per Super Nintendo, che arriva per la prima volta su Apple Arcade. Uscita: 9 gennaio 2025

(Square Enix) Rodeo Stampede+ (Featherweight Games) Gioco d’azione che catapulta il videogiocatore in un’avventura selvaggia nei panni di un cowboy. Uscita: 9 gennaio 2025

(Featherweight Games) It’s Literally Just Mowing+ (Protostar) Gioco indie molto semplice in cui l’utente deve guidare un tosaerba e tagliare l’erba in diverse location (prati, giardini, parchi). Uscita: 9 gennaio 2025

(Protostar) Skate City: New York (Snowman) Nuovo capitolo della saga del celebre gioco di skateboarding, ambientato questa volta per le strade di New York. Uscita: 9 gennaio 2025

(Snowman)

Nuovi giochi in arrivo su Apple Arcade esclusivi per Apple Vision Pro

Little Cities: Diorama (nDreams) Gioco che consente agli utenti di creare la propria città in miniatura all’interno di un contesto che offre svariate possibilità. Uscita: 5 dicembre 2024

(nDreams) Gears & Goo (Resolution Games) Gioco di strategia in cui gli utenti devono creare le proprie basi e presidiare le torrette con meccanismi preparati ad hoc per le potenzialità dello Spatial Computing. Uscita: 9 gennaio 2025

(Resolution Games)

Quanto costa Apple Arcade e come abbonarsi

Come anticipato, Apple Arcade è un servizio offerto da Apple in abbonamento: a fronte di un canone mensile pari a 6,99 euro, gli utenti potranno giocare tutti i gochi presenti in catalogo senza pubblicità, interruzioni e acquisti in-app. Per chi si abbona per la prima volta è previsto un mese di prova gratuita.

Per abbonarsi al servizio, è sufficiente raggiungere il pannello Arcade presente all’interno dell’App Store, effettuare un tap su “Inizia a giocare” e completare la procedura di pagamento (che avvierà i rinnovi automatici). In conclusione, ricordiamo che, secondo indiscrezioni del mese scorso, il colosso di Cupertino potrebbe presto lanciare uno store interamente dedicato ai videogiochi.