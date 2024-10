Il team di sviluppatori di Apple non conosce riposo e a distanza di poche settimane dal rilascio di iOS 18, mentre continua a lavorare alle successive release del sistema operativo mobile dell’azienda, sta studiando anche un’importante novità per gli appassionati di videogame.

Pare, infatti, che il colosso di Cupertino sia al lavoro su una nuova applicazione simile all’App Store ma esclusivamente dedicata ai giochi.

Cosa sappiamo della nuova applicazione per i giochi di Apple

Stando alle indiscrezioni, questa nuova applicazione combina le funzionalità dell’App Store e del Game Center in un unico posto, non avendo tuttavia lo scopo di sostituire quest’ultimo (pare che la nuova app si integrerà con il profilo Game Center di ciascun utente).

La nuova applicazione dovrebbe avere più schede, inclusa una chiamata Play Now, nella quale gli utenti troveranno contenuti editoriali e suggerimenti.

Ed ancora, l’app mostrerà agli utenti anche altre cose, come eventuali sfide, le classifiche e i risultati ed i titoli sia dell’App Store che di Apple Arcade dovrebbero essere presenti in questo nuovo store.

Non dovrebbero mancare informazioni su aggiornamenti importanti e la promozione di eventi speciali e pare che il team di sviluppatori di Apple stia anche sperimentando una sorta di integrazione con FaceTime e iMessage, probabilmente per aiutare gli utenti a comunicare tra loro durante le sessioni di gaming.

In sostanza, questa nuova applicazione dovrebbe offrire un’esperienza che ricorda quella dell’app Xbox per iPhone, con la possibilità per gli utenti di cercare nuovi giochi, visualizzare il proprio stato, seguire le attività degli amici e altro ancora, il tutto per vivere al meglio la propria passione per i videogame.

Al momento non è chiaro se Apple intenda lanciare questa nuova app l’anno prossimo con un futuro aggiornamento di iOS 18 o se sarà necessario attendere il rilascio di iOS 19.