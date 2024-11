Continuano a susseguirsi in Rete le indiscrezioni secondo cui Apple sarebbe al lavoro su una nuova generazione del suo visore Apple Vision Pro e nelle scorse ore sono emersi ulteriori dettagli su quelli che dovrebbero essere i progetti del colosso di Cupertino.

Pare che per il lancio di questa nuova versione di Apple Vision Pro potrebbe esserci da attendere solo fino al prossimo anno e tra le sue caratteristiche principali vi dovrebbe essere il processore Apple M5.

Per la versione economica di Apple Vision Pro ci sarà da attendere

Ad occuparsi dei programmi di Apple è stato il popolare analista Ming-Chi Kuo, che su X ha rivelato che, stando a quanto appreso dalle sue fonti, il progetto della produzione di una versione più economica di Apple Vision Pro è stato invece per il momento messo da parte e probabilmente per l’arrivo di questo dispositivo sul mercato bisognerà attendere fino al 2027.

Come conseguenza di tale decisione del colosso di Cupertino, nel 2025 dovrebbe essere lanciata soltanto la nuova generazione di Apple Vision Pro con il più potente processore Apple M5.

A dire dell’analista, la scelta di posticipare il lancio del visore più economico sarebbe legata all’idea che si è fatta sempre più spazio in casa Apple che la semplice riduzione del prezzo non avrebbe aiutato ad aumentare in modo notevole la diffusione del dispositivo o ad attrarre più sviluppatori disposti ad investire tempo e risorse in questi device per creare applicazioni ed esperienze dedicate.

In pratica, qualcosa di simile a quanto già avvenuto nel settore smart speaker, nel quale il lancio del più economico HomePod mini non ha aiutato il colosso statunitense a rendere questo tipo di dispositivi dell’azienda prodotti di largo consumo.