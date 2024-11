Google Chrome è il browser predefinito sulla maggior parte degli smartphone Android, nonché uno dei browser più apprezzati al mondo anche su altre piattaforme tra cui iOS e iPadOS.

Proprio nella versione per iPhone e iPad, il browser sta guadagnando alcune nuove funzionalità (già presenti nell’iterazione per i dispositivi del robottino verde) che sono in via di distribuzione graduale a partire da oggi. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Google Chrome per iOS e iPadOS: arriva l’aggiornamento di novembre 2024

A due mesi di distanza dall’ultimo aggiornamento delle funzionalità, Google Chrome su iOS e iPadOS guadagna quattro nuove funzionalità, parte dell’aggiornamento di novembre 2024, pensate dal team di sviluppo per migliorare l’esperienza utente durante la navigazione Web.

Chrome è progettato per offrirti un’esperienza semplice e intuitiva su qualsiasi dispositivo, inclusi iPhone e iPad. Ecco alcuni nuovi modi per trovare informazioni e completare attività su Chrome su iOS, dalla ricerca di prezzi migliori alla ricerca rapida di mappe

Ricerca multimodale tramite Google Lens

Google Chrome per iOS offre un boost alle potenzialità di Google Lens (basta effettuare un tap sull’icona della fotocamera presente nella barra di ricerca): rispetto al passato, il team di sviluppo ha implementato la possibilità di effettuare ricerche multimodali (immagini e testo in contemporanea): in questo modo, le ricerche potranno fornire risultati più pertinenti.

Possibilità di salvare file e immagini su Google Drive e Google Foto

Per consentire agli utenti di risparmiare spazio di archiviazione sui propri iPhone e iPad, Google Chrome permette ora di salvare file e contenuti multimediali direttamente sulle app Google Drive e Google Foto:

Quando si effettua il download di un file, per salvarlo nel cloud del colosso di Mountain View basterà selezionare “Google Drive” (e selezionare l’account Google corretto) dalla schermata “Salva in”; i file verranno salvati in una nuova cartella chiamata “Salvati da Chrome”.

Per salvare un’immagine su Google Foto, basterà effettuare una pressione prolungata sull’immagine che si desidera salvare e selezionare “Salva in Google Foto” dal menu contestuale.

Visualizzazione di una mini-mappa di Google Maps direttamente nel browser

Quando si effettua un tap su un indirizzo fisico presente all’interno di una pagina Web, Chrome aprirà una finestra in sovrimpressione che mostra una mini mappa della posizione; dalla schermata sarà possibile accedere a Google Maps o ottenere le indicazioni.

Questa funzionalità è attualmente in fase di sperimentazione e verrà estesa gradualmente (a livello globale) nei prossimi mesi.

Gli “Shopping Insights” arrivano in Chrome per iOS

Google Shopping Insights è una funzionalità che fornisce una panoramica dettagliata delle ricerche di prodotti su Google Shopping, offrendo dati (come andamento e confronto dei prezzi, recensioni, e molto altro) per aiutare gli utenti negli acquisti.

La funzionalità Shopping Insights in Google Chrome per iOS è momentaneamente circoscritta agli Stati Uniti ma Google ha fatto sapere che, nei prossimi mesi, la funzionalità verrà estesa ad altre regioni (non abbiamo informazioni dettagliate sull’Italia).

Come scaricare o aggiornare Google Chrome su iPhone e iPad

Per scaricare o aggiornare il browser Google Chrome sugli smartphone e i tablet targati Apple, vi basterà raggiungere la pagina dell’app su App Store tramite questo link.

A questo punto, sarà sufficiente effettuare un tap su “Ottieni” (nel caso in cui vogliate provare il browser per la prima volta) o su “Aggiorna” (nel caso in cui l’abbiate già installato ma vi venisse segnalata la disponibilità un aggiornamento).