Probabilmente uno dei segreti dell’enorme popolarità a livello globale di Google Chrome è il suo team di sviluppatori che non conosce riposo e continua a lavorare al miglioramento di questo browser, così da poter offrire un’esperienza sempre più piacevole.

Tra i punti di forza di Google Chrome vi sono la velocità e l’affidabilità e le nuove funzioni annunciate nelle scorse ore dovrebbero migliorare tali aspetti, garantendo agli utenti più controllo su come il browser usa le risorse del computer.

Google Chrome migliora la navigazione su desktop con 3 novità

Lo strumento Performance Detection è la soluzione studiata dal team di Google Chrome per consentire al browser di identificare in modo proattivo potenziali problemi di prestazioni, suggerendo eventuali rimedi.

E così, tanto per fare un esempio, per velocizzare la scheda che si sta utilizzando il browser potrebbe suggerire di disattivare le altre schede aperte: apparirà una notifica “Performance issue alert” e sarà sufficiente cliccare su “Fix now” per migliorare l’esperienza di navigazione.

Un altro miglioramento riguarda Memory Saver, funzionalità lanciata un paio di anni fa per consentire agli utenti di velocizzare la navigazione liberando la memoria usata dalle schede inattive e che ora si arricchisce di tre modalità: Moderate (disattiva le schede in base alle esigenze del sistema), Balanced (tiene in considerazione sia le abitudini di navigazione dell’utente che le esigenze del sistema) e Maximum (disattiva le schede dopo che non vengono usate più rapidamente rispetto alle altre due modalità).

La terza novità è rappresentata da una maggiore possibilità di controllo offerta da Google Chrome nelle sue impostazioni, come l’indicazione dei siti Web che devono rimanere sempre attivi o l’opzione per attivare e disattivare gli indicatori visivi per le schede inattive.