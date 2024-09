È iniziata la fase di rilascio della nuova versione di Google Chrome per iOS che introduce diverse novità per la gestione delle schede all’interno del browser. Novità che si aggiungono alle funzionalità AI introdotte a inizio agosto e che migliorano l’esperienza d’uso dell’app.

Novità 1: creare gruppi di schede

Dopo essere stata inizialmente prevista solamente nella versione Android ora anche quella per iOS ottiene la funzione che consente di creare gruppi di schede. Navigando con Chrome da iPhone o iPad è possibile raggruppare tra loro le schede correlate assegnando un gruppo e un colore distintivo al gruppo così da distinguerlo dagli altri e riconoscerlo rapidamente. Per provare e iniziare a usare la funzione basta aprire la griglia delle schede, tenere premuto su una di esse e nel menu contestuale che appare selezionare la voce Aggiungi scheda a nuovo gruppo. Una volta creato il gruppo di schede può essere riorganizzato liberamente.

Novità 2: utilizzare i gruppi di schede su tutti i device su cui si usa Chrome

Rimanendo sempre sui gruppi di schede ora Chrome consente di sincronizzarli così da ritrovarli sia nella versione mobile che quella desktop. In questo modo si può creare un gruppo di schede dal Mac mentre si è in ufficio e poi tornare a casa e utilizzarlo da iPhone e iPad (o viceversa) dando continuità al proprio lavoro. Con questa funzione i dispositivi sono semplici punti di accesso a un’unica realtà, il browser Chrome, che consente una navigazione più facile e ottimizzata.

Novità 3: riprendere la navigazione da dove si è interrotta

Chrome sta prevedendo anche la possibilità di visitare le pagine web in base alle schede aperte sugli altri dispositivi. È una soluzione utile nel caso in cui, per esempio, si naviga da mobile e poi si vuole riprendere la navigazione da desktop (o viceversa). Ora per farlo bisognerebbe segnarsi l’URL del sito o aggiungere quella pagina ai preferiti, mentre con questa funzionalità nella home del browser compare una nuova sezione che suggerisce la pagina da visitare basandosi proprio sulle schede aperte precedentemente sugli altri dispositivi.