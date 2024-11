Tra le novità che hanno debuttato sugli iPhone supportati con iOS 18 troviamo il supporto alla messaggistica RCS (Rich Communication Services), lo standard che evolve la vecchia messaggistica tramite SMS (con l’aggiunta di nuove funzionalità come il supporto all’invio di file multimediali) promosso da Google e che finalmente, dopo un’infinità di frecciatine, botta e risposta, Apple ha accolto sui propri smartphone.

In seguito al rilascio di iOS 18.1, è emerso che il team di sviluppo abbia implementato un fix che va a risolvere un problema presente in precedenza proprio in relazione alla messaggistica RCS che, nello specifico, coinvolgeva le reazioni inviate a un messaggio.

Con iOS 18.1, Apple ha risolto un problema degli iPhone con le chat RCS

Tramite l’app Messaggi, con iOS 18 e versioni successive, è possibile inviare SMS (bolle verdi), messaggi di iMessage (bolle blu) e, finalmente, anche messaggi di tipo RCS (bolle verdi): con questa aggiunta, gli utenti iPhone possono “messaggiare” con gli utenti Android praticamente alla stregua di come farebbero con altri utenti iPhone attraverso iMessage.

L’implementazione di questo supporto, portava con sé una piccola criticità che il team di sviluppo ha risolto sottobanco con il rilascio dell’aggiornamento a iOS 18.1: ora, quando un utente Android aggiunge una reazione a un messaggio RCS inviato da un utente iPhone, l’emoji scelta come reazione apparirà in linea con la bolla del messaggio su iOS.

In precedenza, la reazione veniva mostrata in una una riga separata, come se fosse un messaggio a sé stante: ad esempio “☺️​ a ‘ci vediamo presto!’”; ora il comportamento è lo stesso che troviamo, ad esempio, su Google Messaggi nel panorama Android.

Il supporto alle reazioni emoji è parte della versione 2.7 dello standard RCS; tale versione dovrebbe supportare anche la possibilità di modificare un messaggio inviato ma, al momento, questa funzionalità non sembra disponibile su iPhone (dove invece è disponibile tramite iMessage).

La messaggistica RCS su iPhone non è ancora disponibile in Italia

L’implementazione del supporto alle chat RCS all’interno dell’app Messaggi è stata una mossa molto apprezzata dagli utenti iPhone anche se, per il momento, non può essere apprezzata dagli utenti italiani. Questa funzionalità, infatti, non è ancora disponibile in Italia.

Visitando la pagina “Funzioni e supporto degli operatori telefonici per iPhone in Europa” (raggiungibile tramite questo link) sul portale di supporto di Apple, scopriamo che, al momento della stesura di questo articolo, nessuno degli operatori italiani ha implementato il supporto ai “Messaggi RCS“.

Rispetto alla prima versione di iOS 18, abbiamo visto che con iOS 18.1 è stata estesa la lista degli operatori che supportano la funzionalità. Quando verrà rilasciato iOS 18.2, attualmente in via di sviluppo, potrebbero (e dovrebbero) aggiungersi alla lista altri operatori (speriamo anche italiani).