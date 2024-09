Nelle scorse ore Apple ha dato il via al rilascio di iOS 18 e iPadOS 18, attesissime nuove versioni del sistema operativo mobile del colosso di Cupertino e tra le novità che portano vi è anche il supporto allo standard RCS.

Ebbene sì, dopo anni di conflitti con Google, finalmente Apple si è decisa ad accontentare la rivale, integrando il supporto alla tecnologia RCS (acronimo che sta per Rich Communications Services), grazie al quale migliorerà in modo deciso la qualità dell’esperienza di messaggistica tra gli utenti iOS e quelli Android.

iOS 18 supporta lo standard RCS e cambia la messaggistica

Già disponibile su Android da parecchio tempo, lo standard RCS rappresenta una sorta di evoluzione di SMS e MMS, consentendo agli utenti di sfruttare tutte le funzionalità delle moderne applicazioni di messaggistica istantanea (sebbene tra i due sistemi operativi al momento non vi sia ancora la crittografia end-to-end).

E grande soddisfazione è stata espressa su X da Rick Osterloh, il quale ha dichiarato trionfalmente che finalmente la messaggistica tra Android e iOS inizia a migliorare, ricordando che gli utenti potranno contare sulla possibilità di condividere foto e video in alta qualità, su un’esperienza piacevole per le chat di Gruppo (che potranno anche avere nomi personalizzati), sulla possibilità di usare le reazioni, sull’indicatore di digitazione e sulle ricevute di messaggio consegnato e letto.

Una volta effettuato l’aggiornamento ad iOS 18, gli utenti Apple non dovranno fare nulla, in quanto l’opzione per il supporto RCS viene abilitata automaticamente (e le conversazioni SMS saranno aggiornate al nuovo standard).

Gli utenti Android vedranno apparire “Messaggio RCS” nel campo di composizione (invece di “Messaggio di testo”) quando parlano con i possessori di iPhone che hanno già aggiornato ad iOS 18.

Per festeggiare l’evento, Google ha anche realizzato il seguente simpatico video:

Infine, c’è pure una sezione dedicata sul sito ufficiale Android alla nuova esperienza di messaggistica con iOS e ai miglioramenti introdotti. Lo potete trovare seguendo questo link.