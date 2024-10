Netflix ha annunciato la nuova funzionalità “Momenti” che permette di salvare, riguardare e condividere le scene preferite di tutti i contenuti offerti sulla piattaforma, come film, serie tv, spettacoli, dall’app per Android o iOS. Ecco come funziona.

Per immortalare il momento clou, basta toccare il pulsante “Moments” nella parte inferiore dello schermo, in modo da aprire il pannello che permette di salvarlo nella scheda “Il mio Netflix”. Ecco un esempio.

È possibile rivivere i propri Momenti sullo smartphone quanto si desidera e se si tratta di un episodio o di un film, la riproduzione inizierà direttamente dalla scena aggiunta.

La nuova funzionalità “Momenti” permette di rivivere e condividere le scene preferite di Netflix

Naturalmente c’è la possibilità di condividere facilmente i Momenti su Instagram, Facebook e altre piattaforme, mentre si creano o dalla scheda “Il mio Netflix”, selezionandole dal carosello in basso, come mostrato nell’esempio sottostante.

Il lancio della funzionalità Momenti coincide con una nuova campagna globale di Netflix chiamata “It’s So Good” che presenta alcuni dei momenti più amati e memorabili che hanno affascinato i fan di tutto il mondo, tra cui Cardi B, Simone Biles e Giancarlo Esposito.

La nuova funzionalità Momenti di Netflix è stata lanciata in questi giorni a livello globale per gli utenti iPhone e nelle prossime settimane arriverà anche su Android.

Netflix è ancora il servizio di streaming video più popolare in Italia, seppur di poco, tuttavia la società ha recentemente aumentano i prezzi di tutti e tre gli abbonamenti in Italia.