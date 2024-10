Xiaomi SU7 ha segnato l’ingresso del colosso cinese in un mercato — quello dei veicoli elettrici — in cui la competizione si sta facendo sempre più agguerrita e sta ricevendo un’ottima risposta di pubblico, al punto tale che Xiaomi ha appena annunciato un obiettivo molto ambizioso per il mese corrente.

Nei giorni scorsi, precisamente in data 1 ottobre, l’azienda ha annunciato di aver venduto oltre 10.000 unità nel mese di settembre e, soprattutto, di aver tagliato questo traguardo per ben quattro mesi consecutivamente. Alla luce di ciò, il fondatore dello Xiaomi Group Lei Jun ha comunicato il nuovo obiettivo in diretta su CCTV: per il mese di ottobre 2024, l’asticella si sposta a 20.000 unità.

Del resto, sin dal lancio avvenuto lo scorso mese di aprile, la Xiaomi SU7 è stata capace di ritagliarsi una propria nicchia di mercato sempre più grande, arrivando a sfidare auto elettriche ben più famose come le Tesla Model Y e Model 3; rispetto a queste ultime, la prima vettura griffata Xiaomi cerca di farsi notare per un sapiente connubio di tecnologia e prezzo competitivo. Stando ai report disponibili, nel mese di settembre 2024 le consegne si sarebbero attestate tra le 15.000 e le 16.000 unità, a dimostrazione di una crescente fiducia dei consumatori nei confronti del marchio Xiaomi.

Il target fissato per il mese di ottobre già iniziato è sicuramente molto ambizioso: significa che — in media — Xiaomi dovrà riuscire a consegnare ben 5.000 SU7 a settimana, sottoponendo le linee di produzione ad uno sforzo senza precedenti. Al fine di incrementare la propria capacità produttiva, il colosso cinese ha implementato una lunga lista di innovazioni sia nella configurazione dello stabilimento che nelle tecnologie di produzione: dalla produzione intelligente fino ai processi automatizzati, diverse innovazioni hanno permesso di rendere la produzione più efficiente ed è stata soprattutto l’AI a rendere possibile questo passo in avanti, senza compromessi in termini di qualità e con una contestuale riduzione dei costi di manodopera.

Qualche mese addietro, Xiaomi aveva fissato l’obiettivo annuale per la SU7 a 100.000 unità, ma di questo passo il traguardo potrebbe essere tagliato già il prossimo mese.