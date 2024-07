Xiaomi, il noto produttore cinese di smartphone, ha presentato una versione sportiva della sua auto elettrica SU7, Xiaomi SU7 Ultra, che punta ad essere la più veloce auto a 4 porte del mondo.

Il precedente modello sportivo, la SU7, è disponibile attualmente solo in Cina a un prezzo equivalente di circa 30 mila dollari per la variante base da 299 CV, mentre è disponibile anche una variante Max, con prezzo di 41 mila dollari e, soprattutto, una capacità di 673 CV. Considerate le prestazioni promesse e il prezzo di mercato molto competitivo per questa fascia di mercato, la vettura è andata praticamente esaurita subito dopo la sua presentazione, generando una lista di attesa di sette mesi e ben 50.000 ordini in una sola notte.

Un prototipo destinato alla pista

Rimane ora da capire quali saranno i riscontri sulla SU7 Ultra, che ambisce a garantire prestazioni da hypercar che vanno ben oltre le capacità della SU7 Max: la nuova Ultra ha infatti una potenza più che doppia, con ben 1548 CV che muoveranno il veicolo grazie all’azione di tre motori: due nuovi motori V8 e un terzo V6.

Con questi numeri, Xiaomi promette di passare da 0 a 100 km/h in 1,97 secondi, da 0 a 200 km/h in 5,96 secondi e di toccare una velocità massima di 350 km/h. Più nel dettaglio, il produttore afferma che i motori possono fornire fino a 0,6G di forza frenante rigenerativa, o fino a 2,36G con i freni fisici, arrestando così il mezzo da 100 km/h a zero in soli 25 metri.

Si tratta di prestazioni di sicuro interesse, considerato anche che il peso non è dei più superflui: 1900 kg, che rendono l’auto comunque più leggera rispetto ad altre auto iper-sportive sovralimentate che oggi possono essere trovate in circolazione. Il merito è della fibra di carbonio, abbondante sia sui pannelli della carrozzeria che su altri componenti, proprio al fine di ridurre il peso complessivo. Per il resto, notiamo che l’auto è più larga e più lunga della SU7 Max, con pannelli della carrozzeria modificati per ottenere prestazioni aerodinamiche e di raffreddamento e una grande ala posteriore.

Non si hanno ancora notizie della batteria. Si consideri tuttavia che la versione Max ha una batteria CATL Qilin da 101 kWh e che la Ultra utilizza la nuova Qilin II di CATL, che si suppone sia in grado di caricarsi a un tasso C di 5,2: dovrebbe dunque essere caricata da zero a pieno in 12 minuti, purché sia collegata a un caricabatterie da 897 V sufficientemente potente.

Al momento comunque Xiaomi SU7 Ultra è solo un prototipo destinato alla pista e non alla circolazione stradale, ma non è da escludere che possa arrivare una variante omologata per il traffico quotidiano.