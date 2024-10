Il team di Apple è attualmente al lavoro per espandere il supporto della funzione CarKey ai veicoli di altri costruttori: stando alle ultime indiscrezioni emerse, tra non molto anche le chiavi digitali di determinati modelli Audi, Volvo e Polestar potranno essere salvate nel wallet disponibile su iPhone ed Apple Watch.

L’informazione in discorso non è ancora ufficiale, ma è stata individuata dal team di MacRumors in modifiche nel codice di backend dell’app Wallet di Apple. I più attenti di voi ricorderanno forse che la funzione CarKey era stata presentata dal colosso di Cupertino ben quattro anni addietro, con le auto di BMW a fare da apripista, seguite poi da altri marchi rilevanti quali ad esempio BYD, Hyundai/Genesis/Kia, Lotus e Mercedes-Benz e dal lancio di un’app di test dedicata.

Il funzionamento è semplice ed intuitivo: la funzione CarKey sfrutta il chip NFC e pertanto può essere utilizzata sia su iPhone che su Apple Watch: una volta salvata nel wallet la chiave digitale della propria auto, l’utente può aprirla, chiuderla e avviare il motore semplicemente avvicinando il dispositivo Apple al lettore NFC della vettura.

Naturalmente, la disponibilità della funzione in discorso dipende dal supporto del marchio e del modello specifico. Come detto, i prossimi costruttori che a stretto giro dovrebbero consentire ai clienti di aprire/chiudere l’auto con l’iPhone e con l’Apple Watch sono Audi, Volvo e Polestar. Per la lista completa delle auto supportate dal servizio, è possibile fare riferimento alla pagina del sito Apple dedicata a CarPlay: qui è possibile leggere un elenco in ordine alfabetico — suddiviso per marchio — delle vetture funzionanti con CarPlay, con una piccola chiave che contraddistingue quelle già supportate da CarKey.