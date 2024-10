Polestar sta rafforzando la sua presenza nel mercato italiano con una serie di iniziative, che includono l’apertura di un Temporary Space nel cuore di Milano e l’espansione della rete di distribuzione sul territorio nazionale. Questi passi si inseriscono nella strategia globale di crescita del brand, mirata a rendere i suoi innovativi veicoli elettrici sempre più accessibili ai consumatori italiani.

Nuovo Temporary Space a Milano: date e luogo

A partire dall’11 ottobre 2024, Polestar inaugura un Temporary Space situato in Corso Venezia 2, nel pieno centro di Milano. Questo spazio sarà aperto al pubblico fino al 9 dicembre 2024, offrendo l’opportunità di scoprire da vicino l’innovativo SUV coupé elettrico Polestar 4. Il Temporary Space non sarà solo una vetrina di questo veicolo, ma permetterà anche ai visitatori di esplorare l’intera gamma di veicoli elettrici del marchio, grazie alla guida dei Polestar Specialist presenti sul posto.

I visitatori potranno prenotare direttamente test drive in loco o tramite il sito ufficiale, per vivere in prima persona l’esperienza di guida unica offerta dai modelli Polestar. Dimitris Chanazoglou, Managing Director di Polestar Italia, ha sottolineato l’importanza di questo spazio come punto di incontro tra la mobilità sostenibile e il design minimalista scandinavo, in una delle città più all’avanguardia in termini di innovazione e stile.

Nuovo modello di distribuzione in Italia

Parallelamente all’apertura del Temporary Space, Polestar ha avviato una significativa espansione della sua rete commerciale in Italia, con l’aggiunta di due nuovi Polestar Spaces a Modena e Torino, che si affiancano a quelli già esistenti a Milano e Roma. Questo porta il totale degli spazi dedicati al marchio a quattro, migliorando l’accessibilità per i consumatori su tutto il territorio italiano.

A partire dal 1° ottobre 2024, l’azienda ha adottato un nuovo modello di distribuzione Non-Genuine-Agency, che permette ai partner commerciali di Polestar di assumere un ruolo più dinamico nel processo di vendita, mantenendo al contempo gli standard elevati di qualità e innovazione che caratterizzano il brand. Con nuovi partner come Gino S.p.A. a Torino e Motorsclub srl a Modena, che si aggiungono ai partner esistenti Lario Bergauto S.p.A. a Milano e C.A.R. Room srl a Roma, Polestar si prepara a offrire ai clienti italiani un servizio ancora più completo e personalizzato.

Dimitris Chanazoglou ha dichiarato:

“L’Italia rappresenta un mercato fondamentale per Polestar, e con l’espansione della nostra rete di partner siamo fiduciosi di poter migliorare ulteriormente l’esperienza dei consumatori italiani, consentendo loro di esplorare e sperimentare i nostri veicoli elettrici premium.”