Signify, leader mondiale nel settore dell’illuminazione ha da poco rilasciato un nuovo aggiornamento per la propria app dedicata ai prodotti per l’illuminazione intelligente a marchio Philips Hue, introducendo tre novità in tutto, di cui una esclusiva per gli iPhone e gli iPad che dispongono di un sensore LiDAR.

Nello specifico, con l’app Philips Hue, gli utenti potranno ora visualizzare un’anteprima in realtà aumentata di come appariranno le luci del brand nei loro ambienti, domestici o di lavoro che siano. Le altre due novità, disponibili per tutti su iOS o iPadOS ma anche per gli utenti in possesso di un dispositivo Android, investono gli interruttori e i sensori di movimento del brand. Scopriamo tutti i dettagli.

L’app delle luci Philips Hue si aggiorna

Come anticipato in apertura, l’app Philips Hue negli ultimi giorni ha ricevuto un nuovo aggiornamento, distribuito come di consueto attraverso i marketplace ufficiali di Apple e Google, raggiungendo la versione 5.27.1 sui dispositivi Android e la versione 5.27.0 sui dispositivi Apple.

Arrivano le anteprime in realtà aumentata sugli iPhone/iPad con sensore LiDAR

La più grande novità del nuovo aggiornamento per l’app Philips Hue coinvolge tutti gli iPhone e iPad dotati di un sensore LiDAR (fondamentale per le applicazioni di realtà aumentata), ovvero gli iPad Pro lanciati dal 2020 in avanti e i melafonini da iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max in avanti.

Sfruttando la fotocamera dello smartphone o del tablet, in accoppiata con il sensore LiDAR, l’app potrà mostrare agli utenti un’anteprima di come appariranno le luci in azione nel loro spazio domestico o lavorativo che sia (e di quanta luce faranno se poste in quella posizione).

Il catalogo offerto per queste anteprime AR presenta 27 differenti prodotti (13 modelli in tutto, tutti disponibili in almeno due colorazioni) tra lampade da tavolo, lampade da terra e lampadari.

Una volta che viene scelta quale lampada visualizzare nell’ambiente circostante (nel caso dell’esempio che potete osservare nella seguente galleria d’immagini abbiamo scelto la Twilight Black, visibile anche nell’immagine di copertina), l’app chiederà di effettuare un tap sulla superficie in cui vogliamo posizionarla. A quel punto, tramite dei comandi, sarà possibile selezionare tra luminosità “off”, “diurna” e “notturna”, ruotare o spostare la lampada.

Accedendo al menu aggiuntivo (icona con la freccia verso il basso), è possibile modificare la “scena” rappresentata tra alcune scene predefinite, scegliere di riprodurre le automazioni “Addormentarsi” e “Risveglio”, regolare il colore della luce, regolare l’intensità luminosa.

Ci sono nuove funzionalità legate a interruttori e sensori di movimento

Oltre alla grossa novità esclusiva per gli iPhone e iPad dotati di sensore LiDAR, l’app Philips Hue introduce alcune novità per tutti che coinvolgono gli interruttori e i sensori di movimento.

La prima novità, legata agli interruttori, incrementa il numero di automazioni che possono essere assegnate: nello specifico sono state aggiunte le automazioni Simula presenza (imposta l’accensione e lo spegnimento delle luci per far sembrare che ci sia qualcuno in casa anche quando la casa è vuota) e Timer (permette di selezionare quali luci accendere/spegnere o quale scena avviare allo scadere di un intervallo di tempo scelto dall’utente).

La seconda novità, quella legata ai sensori di movimento, è la modalità “Non disturbare”: essa fa sì che i sensori di movimento, le telecamere e i gruppi di dispositivi non possano modificare la scena corrente (ovvero quali luci siano accese e con quale colore/temperatura/intensità) quando viene rilevato un movimento. La funzione da sensori di movimento riprende nel momento in cui tutte le luci vengono spente dall’utente.

Come scaricare o aggiornare l’app Philips Hue

L’app Philips Hue è disponibile gratuitamente al download sia su dispositivi iOS/iPadOS che su dispositivi Android. Ecco come scaricarla o aggiornarla:

Per dispositivi iOS e iPadOS , l’app è disponibile su App Store; nel caso in cui dobbiate scaricarla per la prima volta, vi basterà cercare Philips Hue nella scheda “Cerca” dello store (o effettuare un tap su questo link diretto) e selezionare “Ottieni”; per aggiornarla, dalla stessa pagina vi basterà selezionare “Aggiorna”.

e , l’app è disponibile su App Store; nel caso in cui dobbiate scaricarla per la prima volta, vi basterà cercare Philips Hue nella scheda “Cerca” dello store (o effettuare un tap su questo link diretto) e selezionare “Ottieni”; per aggiornarla, dalla stessa pagina vi basterà selezionare “Aggiorna”. Per dispositivi Android, l’app è disponibile sul Google Play Store; nel caso in cui dobbiate scaricarla per la prima volta, vi basterà cercare Philips Hue nella scheda “Cerca” dello store (o effettuare un tap su questo link diretto) e selezionare “Installa”; per aggiornarla, dalla stessa pagina vi basterà selezionare “Aggiorna”.