Logitech, uno dei principali produttori di accessori per l’informatica, ha annunciato una nuova tastiera wireless coloratissima e stilosa chiamata Logitech POP Icon Keys, dispositivo che vuole aiutare a personalizzare l’ambiente di lavoro e massimizzare la produttività.

La tastiera, dotata di tasti sagomati e a profilo ribassato, è compatibile con svariati sistemi operativi e offre alcuni tasti azione personalizzabili con l’obiettivo di soddisfare tutte le esigenze degli utenti, sia sul lavoro che nei momenti di svago. Scopriamo tutti i dettagli.

Come anticipato in apertura Logitech ha recentemente presentato una nuova tastiera wireless multipiattaforma che consente di massimizzare la produttività senza rinunciare al design, vero punto di forza del dispositivo. Di seguito riportiamo le parole di Art O’Gnimh, direttore generale della divisione personal workspace di Logitech, che ha così commentato il lancio della Logitech POP Icon Keys:

In Logitech, crediamo che dovresti ottenere lo stile e il design che desideri nel tuo spazio di lavoro senza compromettere produttività e comfort. POP Icon Keys offre un’esperienza di digitazione brillante e scorciatoie intelligenti per la produttività, in un design eccezionale realizzato con cura.